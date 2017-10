Die spanische Zentralregierung hat die Übernahme der Regierungsgewalt in Katalonien und damit die Entmachtung der Separatisten eingeleitet. In einer Sondersitzung habe das Kabinett beschlossen, Artikel 155 der Verfassung zu aktivieren, sagte Ministerpräsident Rajoy. Es solle eine Neuwahl in Katalonien geben.

Die Zentralregierung in Spanien hat das Ende der katalanischen Regionalregierung von Carles Puigdemont eingeleitet. Ministerpräsident Mariano Rajoy erklärte nach einer Sitzung des Ministerrats, das Kabinett habe beschlossen, Artikel 155 der Verfassung zu aktivieren. Damit ist der Weg für Neuwahlen in Katalonien frei.

Ziel sei es zunächst, die verfassungsmäßige Ordnung in Katalonien wiederherzustellen, sagte Rajoy in einer Pressekonferenz. Zudem gehe um die wirtschaftliche Stabilität der Region. Viele Firmen hätten aus Sorge vor den Unabhängigkeitsbestrebungen ihre Sitze bereits aus Katalonien verlegt.

Spanische Verfassung - Artikel 155 Der Artikel 155 ist bislang nie angewandt worden. Er kann zur Geltung kommen, wenn eine Autonome Gemeinschaft wie Katalonien ihre Verpflichtungen nicht erfüllt oder schwerwiegend gegen das Interesse Spaniens verstößt. Sollte die Autonome Gemeinschaft einer Aufforderung des Präsidenten nicht folgen, kann der Senat in Madrid mit absoluter Mehrheit Zwangsmaßnahmen beschließen. Anschließend kann die spanische Regierung allen Behörden der Autonomen Gemeinschaft Weisungen erteilen.



[Quelle: Boletín Oficial del Estado]

Senat muss noch zustimmen

Puigdemont hatte am Donnerstag die ultimativ gestellte Forderung zurückgewiesen, die Pläne für einen eigenen Staat zu stoppen und in der Region im Nordosten Spaniens die Rechtmäßigkeit wiederherzustellen. Trotz Verbots aus Madrid war am 1. Oktober in Katalonien ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten worden. 90 Prozent stimmten für die Loslösung von Spanien, allerdings nahmen nur 43 Prozent der Wahlberechtigten an dem Votum teil.

Die Maßnahmen der Zentralregierung müssen noch vom Senat gebilligt werden. Das könnte am kommenden Freitag passieren. In der zweiten Parlamentskammer hat Rajoys Volkspartei (PP) die Mehrheit.