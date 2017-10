Der katalanische Regierungschef Puigdemont hat bei einer Rede in Barcelona entgegen aller Erwartungen keine Neuwahlen angekündigt. Er warf Madrid vor, eine Einigung zu verhindern. Jetzt wird die Zentralregierung über Maßnahmen entscheiden.

Man habe die Option erwogen, dann aber verworfen: Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat erklärt, dass seine Regionalregierung keine Neuwahlen ansetzen wird, um der bevorstehenden Entmachtung durch die Zentralregierung in Madrid zu entgehen

Seine Rede war im Tagesverlauf mehrmals verschoben worden. Der Zeitung "La Vanguardia" zufolge wäre die spanische Regierung bereit gewesen, die Anwendung der Zwangsverwaltung Kataloniens auszusetzen, wenn dort Neuwahlen ausgerufen würden. Vonseiten katalanischer Separatisten kam aber Widerstand gegen einen solchen Schritt.

Madrid entscheidet am Freitag

Der Senat in Madrid will am Freitag entscheiden, ob er die geplanten Maßnahmen zur Entmachtung der katalanischen Regierung billigt. Sie sehen unter anderem die Absetzung der katalanischen Regierung vor.

Demonstrationen gegen "Verrat"

Vor dem Regierungspalast in Barcelona hatten am Mittag Tausende Menschen für die Unabhängigkeit demonstriert und gegen den erwarteten "Verrat" durch die Regionalregierung. Puigdemont hatte sich die ganze Nacht bis in die frühen Morgenstunden mit Vertrauten und Politikern seines Regierungsbündnisses beraten. Danach verlautete, er tendiere zu Neuwahlen.

Puigdemont hatte am 1. Oktober ungeachtet eines Verbots durch das Verfassungsgericht und gegen den Willen Madrids ein "verbindliches Referendum" über die Unabhängigkeit abgehalten. Rund 90 Prozent der Teilnehmer stimmten für eine Abspaltung von Spanien. Die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei gut 40 Prozent.