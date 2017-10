Katalonien-Konflikt Gericht ordnet Festnahme von Separatisten an

Die spanische Justiz geht weiter gegen katalanische Separatisten vor. Das Oberste Gericht in Madrid ordnete die Festnahme der Führer zweier Organisationen an, die sich für eine Unabhängigkeit der Region eingesetzt hatten. In Barcelona kam es anschließend zu Protesten.

Der Katalonien-Konflikt spitzt sich weiter zu. Das Oberste Gericht hat gegen zwei Anführer der Unabhängigkeitsbewegung Haftbefehl erlassen. Wie am Montagabend aus Justizkreisen verlautete, ordnete ein Richter nach einer Anhörung vor dem nationalen Strafgericht in Madrid gegen Jordi Sánchez und Jordi Cuixart Untersuchungshaft an.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Chefs der einflussreichen Organisationen "Katalanische Nationalversammlung" und "Omnium Cultural" aufrührerisches Verhalten vor.

Konkret geht es um eine Demonstration am 20. September. Demonstranten hatten damals Angehörige der spanischen Guardia Civil stundenlang eingekesselt, als die Beamten mit Blick auf das verbotene Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober Büros der Regionalregierung in Barcelona durchsuchten. Sanchez und Cuixart sollen die Demonstranten angespornt haben.

Katalanischer Polizeichef wieder frei

Zuvor war der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero nach einer Anhörung in Madrid unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Die Auflagen für Trapero sehen vor, dass er Spanien nicht verlassen darf und sich alle zwei Wochen bei Gericht melden muss. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Antrag auf Untersuchungshaft für Trapero ebenfalls auf "aufrührerisches Verhalten" verwiesen. Darauf stehen bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Nach der Anordnung der Untersuchungshaft für Sanchez und Cuixart kam es in Barcelona zu Protesten. Unterstützer schlugen in den Straßen der Regionalhauptstadt auf Pfannen und Töpfe und hupten in ihren Autos.

Die beiden Unabhängigkeitsgruppen riefen die Katalanen dazu auf, heute Mittag die Arbeit einzustellen, um gegen die Inhaftierung zu demonstrieren. Außerdem soll es Protestveranstaltungen vor Gebäuden der Regierung in katalanischen Städten geben.

Bis Donnerstag eine klare Ansage

Am Montag hatte die Regierung von Spanien Katalonien ein letztes Ultimatum gestellt. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat nun bis Donnerstag um 10.00 Uhr Zeit, "die Abspaltungspläne endgültig ad acta zu legen und zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren", erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin Soraya Saénz de Santamaría.

Sollte Puigdemont das nicht tun, dürfte die Regierung Rajoy auf den Artikel 155 der spanischen Verfassung zurückgreifen. Dieser erlaubt der Zentralregierung, die Regionalregierung abzusetzen und in Katalonien zeitweise die Kontrolle zu übernehmen - etwa über die regionale Polizei oder die Finanzämter. Außerdem könnte Rajoy Neuwahlen in Katalonien ausrufen.

Puigdemont hatte am Montag nur ausweichend auf die Frage geantwortet, ob er bei seiner Rede vor dem Regionalparlament in Barcelona in der vergangenen Woche die Unabhängigkeit erklärt habe oder nicht. Madrid hatte ein klares Ja oder ein Nein gefordert und wies daher die Antwort als inakzeptabel zurück.