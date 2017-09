Trotz aller Widerstände aus Madrid - die Katalanen halten an ihrem Unabhängigkeitsreferendum fest. Einen Tag vor der Abstimmung besetzten Befürworter Wahllokale, um sich so gegen etwaige Gerichtsbeschlüsse zu wehren. Das Auswärtige Amt warnt vor "Eskalationen".

Kurz vor dem umstrittenen Referendum haben in Katalonien Befürworter einer Unabhängigkeit Wahllokale besetzt. Mit den Aktionen setzten sie sich über Gerichtsbeschlüsse hinweg, nach denen die Abstimmung illegal ist und die Wahllokale geschlossen bleiben müssen.

Die Zentralregierung in Madrid hat Tausende Polizisten in die Region geschickt, um das Votum zu verhindern. Der Chef der Regionalpolizei ordnete an, dass bis Sonntagmorgen um 06.00 Uhr alle Wahllokale geschlossen sein müssen. Nach dem Willen der Organisatoren sollen die Katalanen ab 09.00 Uhr abstimmen. Sie hatten angekündigt, die Abstimmung notfalls auch in Gesundheitszentren oder Krankenhäusern abzuhalten - Orte, die die Polizei nicht schließen kann.

Wahlurne für das Referendum in Katalonien.

Nach einer internen Anweisung, die die Zeitung "La Vanguardia" veröffentlichte, sollen die Polizisten Gewalt nur als letztes Mittel anwenden. Die Organisatoren riefen die Bürger auf, auch dann friedlich zu bleiben, wenn sie an der Stimmabgabe gehindert werden.

Die Organisatoren des Referendums hatten am Freitag die Wahlurnen präsentiert: Sie sind aus Plastik, auf der Seite ist ein Stempel der Regionalregierung.

Auswärtiges Amt warnt Urlauber

Angesichts der verworrenen Lage wagt niemand vorherzusagen, was am Wahltag passieren wird.

Das Auswärtige Amt in Berlin warnte Urlauber vor einer möglichen "Eskalation". Vor allem in Barcelona könne es Demonstrationen geben. In einem aktualisierten Reisehinweis erging die Empfehlung, "die lokalen Medien zu verfolgen, größere Menschenansammlungen in dieser Zeit zu meiden und den Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten".

Katalonien vor dem Referendum

Ausgang des Referendums ungewiss

Gegen den Willen der spanischen Zentralregierung und ungeachtet eines Verbots des Verfassungsgerichts hatte das katalanischen Regionalparlament Anfang September ein Gesetz verabschiedet, das den Weg für das Unabhängigkeitsreferendum freimachte. Seitdem eskaliert die Krise zwischen Madrid und den katalanischen Nationalisten in Barcelona.

Seit Tagen wird in Barcelona für eine Unabhängigkeit der wirtschaftsstarken Region demonstriert. Dennoch ist der Ausgang des Referendums ungewiss.

Laut der spanischen Verfassung kann nur die Zentralregierung ein Referendum über die Souveränität einer Region ansetzen. Eine Mehrheit der Bewohner von Katalonien wünscht sich laut Umfragen ein legales Referendum, ist aber über eine Unabhängigkeit der Region tief gespalten.

Nach den Worten des katalanischen Vize-Regierungschefs Oriol Junqueras wollen mehr als 60 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben - selbst wenn die Polizei Wahllokale versperrt. Das hätten Umfragen ergeben.