Kataloniens Regierungschef Puigdemont möchte reden - Spaniens Ministerpräsident Rajoy will erst einmal wissen, ob er nun die Unabhängigkeit ausgerufen hat oder ob er gedenkt, die verfassungsmäßíge Ordnung Spaniens weiter zu respektieren. Antwort bis spätestens nächsten Donnerstag.

Von Marc Koch, ARD-Studio Madrid

Noch fünf Tage. Bis zum kommenden Montag. Solange hat der katalanische Regionalregierungschef Carles Puigdemont Zeit, um sich eine Antwort zu überlegen. Er muss der Zentralregierung in Madrid erklären, ob er nun die Unabhängigkeit seiner Region ausgerufen hat, oder nicht. Antwortet er mit "Nein“, kann er wohl in Barcelona seinen Hut nehmen. Sagt er "Ja", treibt er Spanien noch tiefer in die schwerste Verfassungskrise seiner jüngeren Demokratie: Regierungschef Mariano Rajoy will den Verfassungsartikel 155 anwenden, mit dem er eine Regionalregierung faktisch entmachten kann.

Warum er zu diesem drastischen Verfahren greift, begründete er im Parlament in Madrid noch einmal: "Sie haben ihre institutionelle Position ausgenutzt, um eine illoyale und gefährliche Attacke auf unsere Verfassung durchzuführen, auf die spanische Einheit, ihr eigenes Autonomiestatut - und was am schlimmsten ist - auf das friedliche Zusammenleben von Bürgern."

Regierungschef Rajoy droht mit der Entmachtung der Regionalregierung.

Das zugegebenermaßen inhaltsleere Gesprächsangebot des rebellischen Katalanen ignoriert Rajoy nach wie vor. Erst, wenn Puigdemont sich erklärt habe, könne man reden - dann aber über alles, betonte Rajoy - was man durchaus als Offerte verstehen kann. "Man kann über alles reden. Über den öffentlichen Dienst und seine Qualität. Wie man ihn finanziert. Wie man eine autonome Verwaltung perfekt macht. Ohne Zweifel. Aber nur zwischen allen und im Rahmen der dafür zuständigen Einrichtungen", so Rajoy.

Unterstützung von der Opposition

Für diese Haltung hatte er sich die Zustimmung der beiden wichtigsten Oppositionparteien geholt. Während Sozialisten und Liberale dem Regierungschef den Rücken stärken, fordert die Linke Gesprächsbereitschaft. "Ich bitte Sie, sich an die Spitze einer Verhandlung zu stellen, und sich nicht hinter Polizei und Gesetzen zu verstecken. Hören Sie auf, wie der Chef Ihrer Partei zu handeln und handeln sie wie ein Regierungschef. Zerreißen sie Spanien nicht, Herr Präsident", sagte Pablo Iglesias von der Plattform Podemos.

Katalonien steht vor der Ungewissheit

tagesthemen 22:15 Uhr, 12.10.2017, Jan-Peter Bartels, ARD Madrid







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-336285~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Während das Parlament in Madrid trotz des bevorstehenden langen Wochenendes bis in den Abend diskutierte, herrscht in Barcelona Funkstille. Der katalanische Regionalregierungschef Puigdemont erneuert sein Gesprächsangebot im US-Sender CNN und ist ansonsten abgetaucht.

Wut und Enttäuschung

Die Stimmungslage seine Anhänger, die auf die Unabhängigkeit warten, schwankt zwischen Wut und Enttäuschung. Und eine radikale Separatistenpartei, auf die Puigdemont angewiesen ist, droht mit Liebesentzug. So sagt ein Sprecher der CUP: "Es ist klar, dass die Beziehung zwischen der CUP und der Regierung ziemlich übel zugerichtet ist." Die Radikalen geben dem katalanischen Ministerpräsidenten einen Monat, sich zu entscheiden. Da ist die von Madrid gesetzte Fünf-Tages-Frist längst vorbei.