Generalstreik in Katalonien Protest und noch mehr Protest

Stillstand in einem Großteil von Katalonien: Gewerkschaften und Verbände haben zu einem Generalstreik aufgerufen - aus Protest gegen die Polizeigewalt beim Referendum vom Sonntag. In Barcelona gab es eine Großdemo, an der 300.000 Menschen teilgenommen haben sollen.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Die Bilder wiederholen sich in Barcelona alle paar Tage. Tausende Menschen ziehen über eine der großen Boulevardstraßen, schwenken die Fahnen der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter oder haben sie sich über die Schultern geworfen. Rund um den Universitätsplatz ist kein Durchkommen mehr - von bis zu 300.000 Demonstranten spricht die städtische Polizei.

Auch Ana steht in der Menge: "Wir protestieren gegen das, was am 1. Oktober hier passiert ist, wie die Polizei im Auftrag der spanischen Regierung reagiert hat", erklärt sie. "Das war nicht normal, und dagegen gehen wir auf die Straße. Wir hoffen, dass Madrid endlich versteht, dass es ein Problem gibt, dass eine Lösung her muss."

Viele Katalanen fragen sich, wie es zu der Eskalation kommen konnte, warum spanische Polizisten an einzelnen Wahllokalen auf Menschen einprügelten, die ihre Stimme abgeben wollten. Nach Angaben der katalanischen Regierung mussten rund 900 Menschen im Krankenhaus behandelt werden - auch Polizisten, denn einzelne Unabhängigkeitsbefürworter gingen auf sie los und bewarfen die Beamten mit Steinen.

In Barcelona versammelten sich Tausende Menschen zu Demonstrationen.

Vorher und Nachher

Für den Politologen Oriol Bartomeus von der Universität Barcelona stellt der vergangene Sonntag einen Einschnitt da. Für die konservative Regierungspartei Spaniens gebe es ein Vorher und ein Nachher: "Ich denke, bis zu diesem Tag hat fast jeder in der Partei gesagt: 'Ach, die katalanische Unabhängigkeit, die wird schon niemals kommen.' Am Sonntag kam dann plötzlich der Schreck. Und der Gedanke: Wenn sich Katalonien nun loslöst, wollen es andere Regionen auch."

Hunderte Menschen haben heute auch vor der Zentrale der konservativen Volkspartei Spaniens demonstriert - und auch vor dem Büro der liberalen Partei Ciudadanos, die ebenso gegen eine Abspaltung Kataloniens von Spanien eintritt.

Generalstreik und Demonstrationen für Unabhängigkeit in Katalonien

tagesschau 16:50 Uhr, 03.10.2017, Stefan Schaaf, ARD Madrid, zzt. Barcelona







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-333779~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Drei Parteimitglieder hätten nur mit Hilfe der Polizei das Gebäude verlassen können, sagte die Fraktionschefin von Ciudadanos im katalanischen Parlament, Inés Arrimadas. "Unsere Nachbarn haben wirklich großartig reagiert, sie haben sich gegen die Unabhängigkeitsbefürworter gestellt und gesagt: 'Auch wir sind Katalanen!' Eine emotionale Situation, bei der ich wirklich Gänsehaut bekommen habe." Es sei auch eine Situation, die klarmache, dass die Aktionen der katalanischen Regierung die Bevölkerung hier spalte.

Wer könnte vermitteln?

Die Katalanen auf dem Universitätsplatz in Barcelona wünschen sich eine Erklärung für den eskalierten Polizeieinsatz, eine Entschuldigung aus Madrid. So auch Guillem. Doch er blickt auch nach vorne, unterstützt die Idee des katalanischen Ministerpräsidenten, einen Schlichter einzuschalten, um eine Lösung der angespannten politischen Lage zu finden. Guillem hat dafür auch schon jemanden im Auge: "Angela Merkel wäre sicher gut. Sie ist eine wichtige Frau in Europa, und ich denke, auf sie würde man hören."

Doch die deutsche Bundeskanzlerin hatte schon mehrmals klargestellt, dass sie auf der Seite der spanischen Regierung steht und dafür plädiert, die Verfassung des Landes einzuhalten. Die wiederum sieht ein Referendum wie das in Katalonien nicht vor. Einen internationalen Vermittler zu finden, der die Gesetze eines Landes anders deutet, dürfte die nächste große Herausforderung in der Katalonien-Krise sein.

Generalstreik in Katalonien - Großdemo in Barcelona gegen Polizeigewalt

Oliver Neuroth, ARD Madrid, zzt. Barcelona

03.10.2017 18:00 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 03. Oktober 2017 um 16:50 Uhr.