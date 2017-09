Am 1. Oktober wollen die Katalanen über ihre Unabhängigkeit von Spanien abstimmen. Die Regierung in Madrid ist gegen das Referendum. In Barcelona durchsuchte die Polizei nun mehrere Büros der Regionalregierung. In Umfragen liegen derzeit die Gegner einer Abspaltung vorn.

Anderthalb Wochen vor dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien hat die spanische Polizei mehrere Büros der Regionalregierung in Barcelona durchsucht und dabei den engsten Mitarbeiter des stellvertretenden Regierungschefs von Katalonien festgenommen. Die Militärpolizei habe Josep Maria Jove festgenommen - die rechte Hand von Vize-Regierungschef Oriol Junqueras, hieß es aus katalanischen Regierungskreisen.

Ein Sprecher der Regionalregierung kritisierte die spanische Zentralregierung. Sie versuche auf allen Wegen, das für den 1. Oktober geplante Unabhängigkeitsreferendum zu verhindern.

Fünf der zehn größten Städte gegen Referendum

Spaniens Regierung betrachtet die Volksabstimmung als illegal. Das spanische Verfassungsgericht erklärte das in Barcelona beschlossene Referendumsgesetz für ungültig.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen mehr als 700 katalanische Bürgermeister eingeleitet, die das geplante Unabhängigkeitsreferendum unterstützen. Mehr als zwei Drittel der Bürgermeister in Katalonien haben angekündigt, Schulen und andere Gebäude als Wahllokale für das Referendum zu öffnen. Bei den meisten handelt es sich um kleine Städte auf dem Land. Fünf der zehn größten Städte der Region wollen dagegen bei der Abhaltung des Referendums nicht helfen.

Gegner einer Abspaltung in Umfragen leicht vorne

Im Regionalparlament in Barcelona haben die Unabhängigkeitsbefürworter seit 2015 die Mehrheit. In Umfragen liegen die Gegner einer Abspaltung derzeit mit gut 49 zu 41 Prozent leicht vorne.

Die nordostspanische Region Katalonien hat ihre eigene Sprache und fühlt sich seit Jahrhunderten von Madrid unterdrückt. Sie ist etwa so groß wie Belgien, zählt 7,5 Millionen Einwohner und kommt für etwa ein Fünftel der spanischen Wirtschaftsleistung auf.