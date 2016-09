Es ist der schwerste Anschlag seit Jahren in der Kaschmir-Region: Militante Extremisten haben einen indischen Armee-Stützpunkt im Grenzgebiet zu Pakistan angegriffen. Bei dem stundenlangen Feuergefecht starben mindestens 17 Soldaten und vier Angreifer.

Von Sandra Petersmann, ARD-Studio Südasien

Die Angreifer schlugen in den frühen Morgenstunden noch vor Sonnenaufgang zu. Für das indische Militär ist es der schwerste Verlust durch einen Terroranschlag seit vielen Jahren. Das Selbstmord-Kommando soll nach Armeeangaben aus vier Angreifern bestanden haben, die nach einem stundenlangen Schusswechsel getötet worden seien. Es kam auch zu mehreren Explosionen.

Der angegriffene Stützpunkt der indischen Armee liegt in der Kleinstadt Uri im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs, ganz in der Nähe der Waffenstillstandslinie. Die sogenannte "Line of Control" teilt Kaschmir seit 1947 in einen indischen und in einen pakistanischen Teil. Damals zerfiel das britische Kolonialreich. Aus Britisch-Indien entstanden die beiden Staaten Indien und Pakistan, die sich bis heute feindlich gegenüberstehen und Kaschmir jeweils ganz für sich beanspruchen.

In den vergangenen Jahrzehnten ist es an dieser De-facto-Grenze immer wieder zu Gefechten und Schusswechseln gekommen. Obwohl die Waffenstillstandslinie schwer bewacht ist, gelingt es bewaffneten Kämpfern auch immer wieder, aus dem pakistanischen Teil in den indischen einzudringen.

Immer wieder kommt es in diesem Sommer im indischen Teil der Kaschmir-Region zu Ausschreitungen.

Die Spannungen in der Region steigen wieder

Die mehrheitlich muslimische Himalaya-Region erlebt in diesem Sommer die schlimmsten Unruhen seit vielen Jahren. Mehrere separatistische Gruppen im indisch kontrollierten Teil fordern die Unabhängigkeit Kaschmirs oder den Anschluss an Pakistan. Jugendliche wüten immer wieder in den Straßen, Polizei und Militär antworten mit Tränengas und feuern auch mit Pump-Action-Gewehren Schrotsalven auf die Demonstranten ab.

Mehr als 80 Menschen sind in den jüngsten Unruhen bereits ums Leben gekommen, viele tausend wurden verletzt. Pakistan wirft Indien schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Indien beschuldigt Pakistan, für islamistischen Terror in Kaschmir verantwortlich zu sein. Die beiden Atommächte haben drei ihrer bisher vier Kriege um Kaschmir geführt.