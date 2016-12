Unterstützt von russischen Luftangriffen versuchen syrische Regierungstruppen, die antike Oasenstadt Palmyra wieder von der IS-Terrormiliz zurück zu erobern. Unbestätigten Berichten zufolge, konnten die IS-Kämpfer vertrieben werden. Die Lage ist unklar.

Heftige russische Luftangriffe auf die Terrormiliz IS im syrischen Palmyra haben die Dschihadisten offenbar wieder aus der historischen Oasenstadt vertrieben. Die IS-Kämpfer hätten sich an den Stadtrand des zentralsyrischen Wüstenortes zurückgezogen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Am Samstag hatte die Terrormiliz Teile der kulturell bedeutenden Stadt nach Monaten wieder eingenommen.

Die Angaben der Beobachtungsstelle, die ihren Sitz in London hat und sich auf ein Netz aus Informanten in Syrien stützt, können nicht überprüft werden.

Der Kampf um Palmyra dauert schon mehr als ein Jahr. Erst im März hatten syrische Regierungstruppen Palmyra mit russischer Luftunterstützung nach fast einjähriger Kontrolle vom IS zurückerobert. Es war einer der wichtigsten Erfolge der syrischen Armee im Kampf gegen den IS. Dass die Dschihadisten bei Palmyra nun wieder vorrückten, hängt Beobachtern zufolge mit dem Kampf um Aleppo zusammen - der Krieg dort bindet viele militärische Kräfte der syrischen Armee. Das will sich der IS offenbar zunutze machen.

Während ihrer Herrschaft über die Stadt hatten die Dschihadisten zahlreiche einzigartige historische Kulturgüter aus den ersten Jahrhunderten nach Christus zerstört. Die Ruinen der früheren Handelsmetropole gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Zerstörungen hatten international Entsetzen ausgelöst.