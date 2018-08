Kalifornien Größter Flächenbrand der Geschichte

Seit Ende Juli wüten im Norden Kaliforniens zwei Brände. Nun sind die Feuer zum größten Flächenbrand in der Geschichte des US-Bundesstaates herangewachsen.

Feuerwehrleute kämpfen im Norden Kaliforniens gegen den größten Flächenbrand, den es in dem US-Bundesstaat jemals gegeben hat. Laut Behördenangaben haben die Flammen bereits knapp 115.000 Hektar Land verbrannt - was fast der Größe der US-Metropole Los Angeles entspricht.

Bislang nur 30 Prozent der Flammen eingedämmt

Die Brände tragen auch den Namen "Mendocino-Komplex". Sie breiten sich seit dem 27. Juli immer mehr aus. Trockene Luft und starke Winde haben die Flammen zusätzlich angefacht. Bislang konnten nach offiziellen Angaben lediglich 30 Prozent der Feuer eingedämmt werden.

Mühsam kämpfen die Feuerwehrkräfte gegen die Flammen an.

Obwohl die Brände vor allem abgelegene Gebiete treffen, mussten tausende Anwohner ihre Häuser verlassen. Mehr als 70 Gebäude wurden bislang zerstört. Zwei Menschen kamen durch die Feuer ums Leben.

Bereits 2017 schwere Waldbrände

Weiter nördlich in Kalifornien wütet derzeit zudem das sogenannte Carr-Feuer, bei dem bereits sieben Menschen ums Leben kamen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es in Kalifornien außergewöhnlich schwere Wald- und Buschbrände gegeben. Das sogenannte Thomas-Feuer, das am 4. Dezember ausbrach, war zuletzt als schlimmster Brand in der jüngeren Geschichte des US-Bundesstaats eingestuft worden. Es hatte eine Fläche von rund 1140 Quadratkilometer niedergebrannt.