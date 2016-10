In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben Bewaffnete während eines religiösen Festes mindestens 14 Menschen getötet. Sie sollen auf die schiitischen Pilger geschossen und auch mehrere Geiseln genommen haben.

Bei einem Angriff auf schiitische Pilger sind in Kabul mindestens 14 Menschen getötet worden. 36 weitere seien verletzt worden, teilte das afghanische Innenministerium mit. Mehrere bewaffnete Angreifer hatten am Vorabend des schiitischen Aschura-Festes einen Schrein in Kabul angegriffen. Um wie viele Angreifer es sich bei der Tat genau handelte, ist unklar.

Die Bewaffneten seien in das Gebäude eingedrungen und hätten auf Betende geschossen, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums. Zudem sollen die Angreifer Geiseln genommen haben. Wegen des bevorstehenden Aschura-Feiertages soll der größte Schrein der Hauptstadt im Viertel Kart-e Sakhi sehr gut besucht gewesen sein.

Mindestens ein Angreifer tot

Wie ein Sprecher des Innenministeriums weiter mitteilte, waren 13 Todesopfer Zivilisten, darunter ein Kind, zudem war ein Polizist unter den Toten. Den Behörden zufolge wurde auch mindestens einer der Angreifer getötet.

Schiitische muslimische Männer verletzen sich während einer Prozession des schiitischen Festes Aschura selbst mit an Ketten befestigten Messern. Sie hatten trotz Warnungen vor Anschlägen das religiöse Fest begangen.

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. Die Polizei in Kabul hatte Schiiten vor großen Ansammlungen gewarnt, weil Angriffe erwartet worden waren. Zu einem früheren Anschlag auf eine Demonstration der schiitischen Minderheit der Hasara am 23. Juli in Kabul, bei dem 84 Menschen getötet worden waren, hatte sich die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannt. Die radikale sunnitische Gruppierung betrachtet Schiiten als Ungläubige.

Das Aschura-Fest, das am Mittwoch beginnt, ist eine der höchsten Feiern für Schiiten. Bei dem Fest gedenken Schiiten weltweit des Martyriums von Imam Hussein, einem Enkel des Propheten Mohammed. Er war im Jahr 680 in der Schlacht von Kerbela im heutigen Irak von dem sunnitischen Kalifen Jasid getötet worden.