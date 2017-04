Ein Ende des Bürgerkriegs im Jemen ist nicht absehbar, und das Leid der Bevölkerung ist riesig. Mehr als 7700 Menschen wurden bereits getötet, 17 Millionen hungern. In Genf findet nun eine UN-Geberkonferenz statt.

Von Jürgen Stryjak, ARD-Studio Kairo

Yasser al-Hibschi wurde bei einem Angriff saudischer Kampfjets schwer verletzt. In einem Krankenhaus in der Hauptstadt Sanaa kämpften die Ärzte um sein Leben. Erst fünf Tage nach dem Angriff versuchte man, ihm schonend beizubringen, was geschehen war. "Ein Nachbar sei getötet worden", hätte man ihm gesagt, so al-Hibschi. "Dann hieß es, auch ein weiterer Nachbar habe den Angriff nicht überlebt. Was ist mit meinen Kindern, fragte ich. Sie seien tot, war die Antwort. Alle drei? Alle drei."

Eindringlicher Appell zum Auftakt der UN-Geberkonferenz für den Jemen in Genf

Seit über zwei Jahren fliegt eine sunnitische Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens Luftangriffe gegen die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen. Denen war es zuvor gelungen, Teile des Landes zu erobern, unter anderem die Hauptstadt.

Es ist ein brutaler Krieg, der Yasser al-Hibschi ins Elend stürzte: "15 Jahre lang hatte ich eine gesicherte Existenz, mit Kindern, die zur Schule gingen, mit einem Haus, einem Auto und einem Geschäft. Das alles ist jetzt vorbei. Und ich kann nicht mal mehr für meinen eigenen Unterhalt sorgen."

Zerstörung und Hungertod sind Alltag

Mehr als 7500 Menschen wurden in dem Krieg bislang getötet. Die Versorgung ist zusammengebrochen. Millionen Kinder leiden unter lebensbedrohlicher Mangelernährung. In der Al-Sabeen-Kinderklinik von Sanaa versuchen Mediziner, das Leben der Tochter von Abdallah Hamoud zu retten. "Zerstörung und Hungertod sind der Alltag im Jemen", berichtet dieser. "Mein Kind stirbt vor meinen Augen. Warum lässt man uns nicht leben?"

Es fehlten im Land vor allem Lebensmittel und Medikamente - also Güter, die überwiegend importiert werden müssten, sagt Karl Schembri vom norwegischen Flüchtlingsrat bei einem Besuch in Sanaa. "Über 18,5 Millionen Jemeniten sind auf Nothilfe angewiesen", erzählt er weiter. "Die Menschen wurden zuerst bei Luftangriffen getötet oder verletzt, und jetzt sterben sie auch noch den Hungertod."

Huthi-Regierung: Wir werden nicht aufgeben

Am 26. März protestierten in der von Huthi-Milizen kontrollierten Hauptstadt Hunderttausende gegen die Angriffe. Auf den Tag genau vor zwei Jahren hatte der von Saudi-Arabien angeführte Luftkrieg begonnen. "Wir bestreiten nicht, dass das ganze Land zerstört wurde", sagt Ahmed al-Qana, ein Minister der Huthi-Regierung. "Aber wir werden deswegen nicht aufgeben. Wir kämpfen für unser Land und unsere Ehre. Und wir werden den Krieg gewinnen."

Vor der Geberkonferenz: Der Krieg stürzt Jemen immer tiefer ins Elend

Jürgen Stryjak, ARD Kairo

25.04.2017 12:07 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Am selben Tag wurde in der Hafenstadt Aden gefeiert. Hier residiert seit ihrer Vertreibung aus der Hauptstadt die international anerkannte Regierung des Jemen. Der stellvertretende Gouverneur der Provinz Aden, Adnan Alkaf, ist optimistisch: "Wir feiern heute, um der Koalition dafür zu danken, dass sie uns dabei hilft, die Huthi-Milizen zu besiegen."

Offenbar ist keine der beiden Seiten bereit, Kompromisse einzugehen. Alle Vermittlungsbemühungen der Vereinten Nationen blieben bislang erfolglos. In dieser fast ausweglosen Lage ist es Hilfe aus dem Ausland, die die Menschen jetzt besonders dringend brauchen.

Bürgerkrieg im Jemen Der Jemen gilt als das Armenhaus der Arabischen Halbinsel. Er gehört weltweit zu den Ländern, die am stärksten auf Nahrungsmittelimporte angewiesen sind. 2015 rebellierten die schiitische politisch-militärische Bewegung der Huthis gegen die sunnitische Regierung. Sie übernahmen die Kontrolle in der Hauptstadt Sanaa und kontrollieren auch große Teile des Nordwesten Jemens, wo ihre Hauptsiedlungsgebiete liegen. Die USA beschuldigen den Iran, die Huthi zu unterstützen.

Die international anerkannte Regierung von Präsident Abed Rabboo Mansur Hadi floh in die südjemenitische Hafenstadt Aden.

Im März 2015 startete eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition Luftangriffe auf die Huthis. Dabei wurden immer wieder auch zivile Ziele wie Krankenhäuser, Schulen und Wohngebiete getroffen. Es gibt daher immer wieder Vorwürfe von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

In dem seit zwei Jahre tobenden Bürgerkrieg sind der Hilfsorganisation Oxfam zufolge bereits mehr als 7800 Menschen getötet und über drei Millionen im eigenen Land vertrieben worden.