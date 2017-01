Die Rettungskräfte haben in dem verschütteten Hotel in Italien mehrere Überlebende gefunden. Durch die Wucht der Lawine ist der zusammengedrückte Schnee extrem hart. Der Zivilschutz will daher schweres Gerät einsetzen.

Von Stefan Troendle, ARD-Studio Rom

"Sepolto nel ghiaccio" - "Begraben unter dem Eis". Diese Schlagzeile der italienischen Zeitung "La Stampa" macht wohl die verzweifelte Lage der weit mehr als 100 Helfer am besten deutlich, die versuchen in den Trümmern des von einer Lawine zerstörten Berghotels in Farindola westlich von Pescara noch Überlebende zu retten. Trotzdem scheint ein kleines Wunder passiert zu sein: Die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, dass in den Trümmern des Verschütteten Berghotels acht Menschen lebend gefunden wurden. Unter ihnen sollen auch zwei Kinder sein. Sie wurden im Bereich der Hotelküche gefunden und haben es offenbar geschafft in einem Hohlraum zu überleben. Feuerwehrleute haben mit den Überlebenden gesprochen, in Sicherheit sind sie aber noch nicht.

Mehrere Notarzthubschrauber sind auf dem Weg zur Unglücksstelle um die Menschen nach ihrer Rettung so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen zu können. Wann das passiert, beziehungsweise wie lange dies genau dauert, weiß man noch nicht. Die meisten von ihnen dürften zwei Tage nach dem Unglück stark unterkühlt sein, da es an der Unglücksstelle in 1200 Meter Höhe nachts sehr kalt ist.

Lorenzo Gagliardo von der Finanzpolizei hatte die Unglücksstelle als einer der Ersten auf Tourenskiern erreicht und schnell erkannt, wie ernst die Lage war: "Wir haben gerufen, wir haben keine Stimmen gehört, keine Hilferufe - nichts."

Lawine verschüttet Hotel in Italien

Schnee hart wie Beton

Durch die Wucht der Lawine ist der zusammengedrückte Schnee über den weit verstreuten Trümmern hart wie Beton. Der italienische Zivilschutz will deswegen an der Unglücksstelle nun auch schweres Gerät einsetzen.

"Die Hoffnung ist immer der Antrieb - für alle, die in solchen Fällen arbeiten. Wenn es die nicht gäbe, würden Helfer nicht versuchen, gegen Hindernisse anzukämpfen. Hoffnung gibt es immer", sagte Zivilschutzchef Fabrizio Curcio.

Die italienische Bergwacht hat auch Lawinenhunde im Einsatz. Diese nehmen zwar immer wieder Witterung auf, die Helfer graben dann vier bis fünf Meter tief - gefunden haben sie aber bisher weder weitere Opfer noch Überlebende. Die Suche ging die ganze Nacht weiter, wie der stellvertretende Innenminister Filippo Bubbico betonte.

Die Behörden stehen im engen Kontakt mit den Angehörigen der etwa 25 Vermissten: "Das ist eine schlimme Situation für sie. Sie machen sich große Sorgen und befürchten das Schlimmste. Wir haben ihnen zugesagt, alles Menschenmögliche zu tun - und zwar so schnell es geht. Auch heute Nacht sind die Arbeiten weitergegangen. Vor kurzem haben wir noch mehr Bergungspersonal an die Unglücksstelle geschickt, um die Suche weiter zu verstärken", ergänzte er.

Italienische Feuerwehrleute suchen in der Nähe von Farindola (Italien) in einem Hotel nach Überlebenden.

Notstand verhängt

Das italienische Kabinett beschloss am Vormittag, den Notstand über die Region zu verhängen. Allerdings ist das vor allem eine technische Maßnahme, die dazu dient, der Regierung mehr Möglichkeiten zu geben - im Bezug auf Geld und den Einsatz von Helfern.

Ministerpräsident Paolo Gentiloni sagte über die Hilfsarbeiten: "Zunächst geht es um das Leben und das Wohlergehen der Menschen, also erst mal um die abgeschnittenen Orte, dann um die Versorgung mit Strom und schließlich um die Straßen, die geräumt werden müssen. Da gibt es keine Reihenfolge, wir arbeiten an all diesen Punkten natürlich gleichzeitig."

Die Lage im Erdbebengebiet generell hat sich zwar leicht entspannt, aber immer noch sind in den Abruzzen und Marken etwa 50.000 Menschen ohne Strom, immer noch sind Orte von der Außenwelt abgeschnitten, weil es die Helfer wegen der zahlreichen umgestürzten Bäume und wegen der durch die Beben ausgelösten Erdrutsche noch nicht geschafft haben, alle Straßen wieder befahrbar zu machen. Aber auch sie müssen aufpassen - weil es etwas wärmer wird, steigt auch die Gefahr von weiteren Lawinen.

Das Innere des Hotels in der Nähe von Farindola (Italien)

Suche nach Verschütteten geht weiter

S. Troendle, ARD Rom

