Tausende von Obdachlosen warten nach den Beben in Mittelitalien auf die versprochenen schnellen Hilfen. Doch Nachbeben erschweren die Aufräumarbeiten und Seismologen geben keine Entwarnung.

Von Nikolaus Nützel, ARD-Studio Rom

Die Erschütterungen in Mittelitalien hören nicht auf. Seit dem schweren Erdbeben vom Sonntag sind nicht nur Hunderte schwächere Nachbeben registriert worden, es gab auch Erdstöße bis zur Stärke von 4,7. Diese haben weitere Gebäude in den Regionen Umbrien und Marken einstürzen lassen. Viele Straßen sind durch Erdrutsche zerstört.

Nachbeben in Mittelitalien befürchtet

Gleichzeitig versucht der Zivilschutz, die Tausenden von Obdachlosen so gut wie möglich zu versorgen. Das Angebot, in großen Zelten zu übernachten, wollen viele Anwohner aber nicht gerne annehmen. Eine Frau aus Norcia erzählt, sie habe die vergangenen Nächte lieber im Auto geschlafen. "Wir sind nicht mehr jung und finden es schwierig, in einem großen Zelt zu leben mit so vielen anderen Menschen. Das ist ja alleine eine Frage der Privatsphäre, wenn man sich beispielsweise umziehen will."

Renzi verspricht schnelle Hilfe

Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi sagte den Anwohnern schnelle Hilfe zu. Zunächst sollen Holzhäuser errichtet werden, die auch mit Wasser und Strom versorgt wären. Aber dafür sei einiges an Aufwand nötig, sagte Renzi. Deswegen müsse zunächst auf provisorische Lösungen wie etwa Container zurückgegriffen werden.

"Wir können die Holzhäuser nicht in einem oder zwei Monaten aufstellen", sagte Renzi. Denn auch dafür müssten Vorbereitungen getroffen werden. Aber es sei denkbar, bis spätestens Weihnachten, provisorische Lösungen zu finden, die es den Anwohnern ermöglichten, so schnell wie möglich in die Gegend zurückzukehren.

"Wir bauen auch die Kirchen wieder auf"

Italiens Ministerpräsident wiederholt unterdessen immer wieder seine Ankündigung, dass die zerstörten Ortschaften - wie etwa Norcia - komplett wieder hergestellt werden sollen. Auch wenn das Ausmaß der Schäden gewaltig ist. "Wir bauen auch die Kirchen wieder auf", versprach Renzi, "denn Norcia ohne Kirchen, heißt Norcia ohne Identität."

Hat Italien keine Lehren gezogen?

Seismologen geben unterdessen keine Entwarnung. Die Serie von Erdbeben könne sich noch eine ganze Weile fortsetzen. Dabei hat Italien mit einer geologischen Besonderheit zu kämpfen: Die Erdplatten, die hier aneinanderstoßen und dadurch Beben verursachen, sind kleinteiliger als etwa in Japan oder Kalifornien.

Zudem wird aber auch Kritik laut, dass Italien nicht genug aus früheren Erdbeben gelernt habe. So schreibt etwa die Zeitung "La Stampa" in einem Kommentar mit jeder neuen Vorschrift, um Häuser besser gegen Erdbeben abzusichern, habe sich auch stets ein Weg gefunden, diese Vorschrift zu umgehen.

Weitere Erdbeben in Italien

Nikolaus Nützel, BR

Nikolaus Nützel, BR

01.11.2016 13:34 Uhr

Über dieses Thema berichtete u.a. die tagesschau am 01. November 2016 um 11:00 Uhr.