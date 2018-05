Italiens designierter Regierungschef ist noch gar nicht im Amt, schon kommen Zweifel auf. Giuseppe Conte steht im Verdacht, seine Vita frisiert zu haben. Es geht um die Studienzeit in New York.

Giuseppe Conte, der Kandidat für das Amt des italienischen Regierungschefs, soll seinen Lebenslauf aufgebauscht haben. Der Jurist hatte unter anderem angegeben, an der New York University studiert zu haben. Dort war er jedoch weder als Student noch Angehöriger einer Fakultät registriert, wie die Hochschule der "New York Times" bestätigte.

Im Ausland nur sein Englisch verbessert

Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung verteidigte Conte. Er habe an keiner Stelle geschrieben, Kurse oder Master an der Universität absolviert zu haben. Er habe die Auslandsaufenthalte lediglich genutzt, um sein Studium der Rechtswissenschaften zu "perfektionieren und aufzufrischen" und seine Englischkenntnisse zu verbessern.

Fünf Sterne und die Lega hatten am Montag Conte als Wunschkandidat bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass Staatspräsident Sergio Mattarella dem 53-jährigen Polit-Quereinsteiger nun den Regierungsauftrag erteilt. Dazu will er allerdings noch Bedenken aus dem Weg räumen, wie aus dem Präsidentenpalast verlautete. Heute wird keine Entscheidung mehr erwartet.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 22. Mai 2018 um 15:08 Uhr und 16:20 Uhr.