Seit dem Jahr 2000 leben und arbeiten auf der ISS durchgehend Menschen. Drei neue sind nun angekommen: Eine US-Amerikanerin, ein Franzose und ein Russe. Damit ist die 50. Besatzung der internationalen Raumstation komplett. Sie soll etwa ein halbes Jahr bleiben.

Die 50. Mannschaft der Internationalen Raumstation ISS ist komplett. Nach einem zweitägigen Raumflug haben der Franzose Thomas Pesquet, der Russe Oleg Nowizki und die US-Amerikanerin Peggy Whitson den Außenposten der Menschheit erreicht. Die Sojus-Kapsel dockte planmäßig an der Station an, wie die Flugleitzentrale bei Moskau sowie die Nasa mitteilten.

Team soll rund ein halbes Jahr bleiben

Pesquet, Nowizki und Whitson waren in der Nacht zum Freitag vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Das Team soll bis Mai 2017 im All bleiben. Die drei Neuankömmlinge wurden in der ISS von dem US-Astronauten Shane Kimbrough und den beiden Russen Sergej Ryschikow und Andrej Borissenko begrüßt, die bereits seit Oktober an Bord sind.

Die US-Amerikanerin Peggy Whitson, der Russe Oleg Novitsky und der Franzose Thomas Pesquet (v.l.n.r.) sind die Neuen auf der ISS. Dieses Bild zeigt sie auf dem Weg zur Sojus-Kapsel.

Pesquet ist der erste Franzose auf der ISS seit 2008. Für den ausgebildeten Piloten und Hobby-Saxofonspieler ist es der erste Aufenthalt im All, der 38-Jährige trainierte sieben Jahre lang dafür. Der 45-jährige Kosmonaut Nowizky reist zum zweiten Mal zur ISS, für die 56-Jährige Whitson ist es das dritte Mal. Die Biochemikerin war 2007 die erste Kommandantin an Bord der Raumstation. Der letzte Deutsche 400 Kilometer über der Erde war Alexander Gerst 2014.

Ob es nach 2014 weitergeht, ist offen

Auf der ISS leben und arbeiten seit dem Jahr 2000 dauerhaft Menschen. An dem fliegenden Forschungslabor rund 400 Kilometer über der Erde beteiligt sich neben den Raumfahrtbehörden Russlands, der USA, Japans und Kanadas auch die Europäische Raumfahrtagentur Esa. Die Zukunft der Station ist ungewiss. Bis 2024 haben Russland und die USA den Betrieb bestätigt, eine Zusage der Esa wird bei der Ministerkonferenz im Dezember erwartet. Über das Vorgehen nach 2024 wird debattiert.