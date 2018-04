Erst die Präsentation, dann die Aussetzung und nun der Rückzug: Israels Premier Netanyahu hat den Flüchtlingsdeal mit den UN endgültig aufgekündigt. Und das alles innerhalb eines Tages.

Israels Premier Benjamin Netanyahu hat den Umsiedlungsplan für Tausende afrikanische Migranten mit den Vereinten Nationen endgültig aufgekündigt. Er habe sich in den vergangenen 24 Stunden intensiv mit seinem Innenminister und mit Bürgervertretern ausgetauscht und sich zur Aufkündigung des Abkommens mit dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR entschlossen, sagte er. Israel werde sich weiter darum bemühen, die "Eindringlinge" aus dem Land zu bekommen.

Widerstand aus der Bevölkerung

Hintergrund für den Stopp des Programms ist offenbar auch der Widerstand aus Teilen der Bevölkerung. "Die Bewohner von Süd-Tel Aviv werden den Kampf so lange fortsetzen, bis der letzte Eindringling die Nachbarschaft verlässt", hatte Scheffi Paz, eine prominente Gegnerin der Flüchtlinge im Süden Tel Avivs, nach Angaben der Zeitung "Haaretz" gesagt.

Zudem hatte es Kritik aus der rechtsreligiösen Regierung gegeben. Erziehungsminister Naftali Bennett von der Siedlerpartei hatte auf Twitter geschrieben, der Plan werde "Israel in ein Paradies für Eindringlinge" verwandeln.

Erst gestern hatte der Premier kurz nach der Verkündung der Vereinbarung die Übereinkunft ausgesetzt. Er wolle die Bedingungen der Vereinbarung mit UNHCR "überdenken", hatte er auf Facebook mitgeteilt. Dabei wolle er die innenpolitische Kritik an der Übereinkunft berücksichtigen.

Wenige Stunden zuvor hatte Netanyahu erklärt, Israel habe sich mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk darauf geeinigt, mindestens 16.250 in Israel lebende Afrikaner "in entwickelte Länder wie Kanada, Deutschland und Italien" umzusiedeln.

Kritik an Bleiberecht für 16.000 Migranten

Nach Angaben des israelischen Innenministeriums leben derzeit rund 42.000 afrikanische Einwanderer in Israel. Anfang Januar hatte die Regierung einen Plan verabschiedet, wonach Tausende illegal nach Israel eingereiste Afrikaner bis Ende März das Land verlassen sollten. Wer sich weigert, sollte festgenommen werden. Betroffen waren vor allem Eritreer und Sudanesen, deren Heimat-Regierungen für massive Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht werden. Das UNHCR äußerte Bedenken.

Deutschland und Italien wussten von nichts

Mit der Verkündung des Abkommens hatte Netanyahu zunächst für Irritation in den vermeintlichen Zielländern der Umsiedlungen gesorgt. Das Bundesinnenministerium in Berlin hatte erklärt, von einer Anfrage, dass in Israel lebende Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden sollen, wisse man nichts. Humanitären Verpflichtungen sei man in der Vergangenheit jedoch immer nachgekommen.

Auch das italienische Außenministerium hatte erklärt, dass es "keine Vereinbarung" zur Aufnahme afrikanischer Flüchtlinge aus Israel gegeben habe.

Viele der Flüchtlinge stammen aus Eritrea - ihnen drohte bisher die Abschiebung.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 03. April 2018 um 12:30 Uhr in den "Hundert Sekunden".