Bei einer der schwersten Eskalationen zwischen Israel und Syrien seit Jahren hat die syrische Luftabwehr einen israelischen Jet abgeschossen. Damit wächst auch die Spannung mit Iran, Russland ist besorgt.

Die syrische Armee hat nach Berichten staatlicher Medien ein israelisches F-16-Kampfflugzeug abgeschossen, das Ziele innerhalb Syriens angegriffen hatte. Nach Angaben des israelischen Militärs sprechen erste Einschätzungen dafür, dass das im Norden des Landes abgestürzte Flugzeug tatsächlich abgeschossen wurde. Die israelische Armee bestätigte das nicht, der Vorgang werde untersucht, hieß es.

Die Absturzstelle befindet sich in Nordisrael, nahe des Dorfes Kaabia. Die Piloten sind nach Angaben des israelischen Militärs in Sicherheit, einer von ihnen wurde schwer verletzt. Sie betätigten den Schleudersitz, nachdem die syrische Luftabwehr sie ins Visier genommen hatte.

Experte: Nicht die erste Drohne aus Iran über Israel

Zuvor waren den ganzen Morgen über an der israelisch-syrischen Grenze Sirenen und Explosionen zu hören. Israelische Kampfjets griffen auch Stellungen in Syrien an, von denen aus eine Drohne in den israelischen Luftraum gesteuert worden sein soll. Sie sei iranischen Ursprungs, teilte das israelische Militär mit. Ein israelischer Kampfhubschrauber hatte die Drohne laut Militär abgeschossen.

"Es ist nicht das erste Mal, dass eine Drohne aus iranischer Produktion in den israelischen Luftraum eingedrungen ist", sagte Eyal Sisser, Professor und Syrien-Experte an der Universität in Tel Aviv, im israelischen Rundfunk: In den vergangenen Jahren habe es das häufiger gegeben. "Manchmal wurde die Drohne abgeschossen, manchmal nicht. Ich würde sagen, aus iranischer Sicht ist das nichts wirklich Neues. Das ist ein Teil der Konfrontation zwischen Israel und dem Iran, die es seit Jahren gibt."

Iran: In Syrien nur beratend tätig

Die von Iran unterstützen Milizen in Syrien bestritten, dass eine ihrer Drohnen die Grenze zu Israel überflogen habe. Die israelische Darstellung sei eine Lüge, erklärten sie. Die Drohnen seien am Morgen zu Routineflügen gegen den IS in der syrischen Wüste gestartet. Im staatlichen iranischen Fernsehen hieß es, die israelische Behauptung, eine Drohne abgeschossen zu haben, sei lächerlich. Iran sei in Syrien nur beratend tätig.

Der Iran unterstützt in Syrien Machthaber Assad und islamistische Gruppen wie die Hisbollah. Iran hat damit seinen Einfluss in der Region ausgebaut und sich zudem militärische Positionen nahe der Grenze zu seinem Erzfeind Israel gesichert. Die israelische Regierung warnt seit langem vor iranischen Aktivitäten in Syrien und im Libanon.

Syrien-Experte Sisser zufolge geht es dabei um rote Linien. "Zwischen uns und der Hisbollah ist völlig klar, wo die Linie verläuft und deswegen bleibt es ruhig. Mit dem Iran gibt es keine roten Linien. Was ist erlaubt? Was ist verboten? Dürfen sie eine Drohne schicken? Dürfen wir sie abschießen? Dürfen sie in Syrien Militärbasen errichten? An diesen Fragen entzünden sich nun diese Spannungen."

Russland: Ernsthaft besorgt

Russland äußerte sich "ernsthaft besorgt" über die Entwicklung und rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Insbesondere bestehe die Gefahr einer Eskalation der Spannungen in und um die Deeskalationszonen in Syrien, deren Einrichtung ein wichtiger Faktor zur Verringerung der Gewalt in Syrien geworden sei.

"Wir rufen alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben und jegliche Aktionen zu vermeiden, die zu einer noch größeren Komplizierung der Lage führen könnten", hieß es in der Erklärung des Außenministeriums. Die Souveränität und die territoriale Integrität aller Länder der Region müsse respektiert werden.

Die Vorfälle werden in Israel als Eskalation der Spannungen zwischen Israel, Syrien und dem Iran gewertet.

