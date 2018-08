Nach Beschuss aus Gaza Israel greift Hamas-Ziele an

Die Gespräche über eine langfristige Waffenruhe zwischen Israel und Gaza sind in Gefahr: Die Gewalt im Nahen Osten eskaliert wieder einmal. Die israelische Luftwaffe flog am Abend wieder Angriffe.

Die Lage zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und Israel bleibt angespannt. Nach einem weiteren Raketenbeschuss flog die israelische Luftwaffe am Abend nach palästinensischen Angaben wieder Angriffe auf das Küstengebiet.

Die Luftwaffe hatte schon in der Nacht zuvor Ziele der radikalislamischen Hamas angegriffen. Dabei wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums eine schwangere Frau und ihre 18 Monate alte Tochter sowie ein Mitglied des militanten Arms der Hamas getötet. 27 weitere Palästinenser wurden demnach insgesamt verletzt, davon 18 bei den Angriffen auf ein Gebäude in Gaza am Abend.

Sieben Menschen durch Beschuss verletzt

In Israel wurden nach Angaben der Armee durch Beschuss aus dem Gazastreifen sieben Menschen verletzt. Noch am Mittag hatten militante Palästinenser die Gewalt für beendet erklärt. "Diese Eskalation ist aufgrund von internationaler und regionaler Vermittlung vorbei", teilte die Vereinigung für den bewaffneten Widerstand mit. Zu der Gruppe gehören unter anderem die radikalislamische Hamas und die militante Palästinenserorganisation "Islamischer Dschihad".

Der UN-Nahostgesandte Nikolay Mladenov hatte zuvor alle Seiten zur Zurückhaltung aufgefordert und vor einer weiteren Zuspitzung der Situation gewarnt. Trotzdem schlug am Mittag eine Rakete aus dem Gazastreifen nördlich der Stadt Beerscheva ein, wie die Polizei bestätigte. Nach Medienberichten war dies das erste Mal seit dem Gaza-Krieg 2014. Beerscheva liegt rund 40 Kilometer von dem Küstengebiet entfernt.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 09. August 2018 um 20:00 Uhr.