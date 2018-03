Für die Palästinenser war es ein "Massaker", für Israel der Versuch einer Unruhestiftung. Bei der Aufarbeitung der Gaza-Ausschreitungen mit mehreren Toten wurde es im UN-Sicherheitsrat emotional.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

17 Namen. 17 Tote. Männer, der jüngste 19 Jahre alt. Der palästinensische UN-Botschafter Riyad Mansour sitzt am späten Abend Ortszeit New York im UN-Sicherheitsrat und verliest die Liste der Toten. Was in Gaza am Freitag geschah, ist für ihn ein Massaker durch israelische Sicherheitskräfte - "schießwütige Soldaten" wie er sie nennt. "Es gibt nichts Widerwärtigeres als ein Massaker an unbewaffneten Menschen, Frauen und Kindern. Aber genau das ist es, was die Besatzungsmacht Israel getan hat", sagte er.

Der Vertreter der Palästinenser bei den Vereinten Nationen, Riyad Mansour.

"Rufen Israel auf, die Vorfälle gründlich zu untersuchen"

Kuwait hatte die Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates gefordert. Die USA versuchten offenbar bis zuletzt, die Sitzung nicht öffentlich stattfinden zu lassen. Es kam anders.

Nachdem im Gazastreifen die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, zum sogenannten "Marsch der Rückkehr" aufgerufen hatte, waren über 20.000 Palästinenser zur Grenzmauer marschiert. Die Idee: Das Recht auf Rückkehr der Palästinenser in das heutige Staatsgebiet Israels zu untermauern. Es folgten Ausschreitungen, israelische Soldaten setzen Tränengas und Gummigeschosse ein. Außerdem, so sagte es der niederländische UN-Botschafter und Präsident des Sicherheitsrates, Karel van Oosterom, habe Israel schließlich scharfe Munition eingesetzt. "Der Einsatz scharfer Munition sollte stets die letzte aller Möglichkeiten sein. Wir rufen Israel auf, die Vorfälle gründlich zu untersuchen."

tagesthemen 21:55 Uhr, 30.03.2018, Mike Lingenfelser, ARD Tel Aviv







Palästina und Kuwait aber reicht das längst nicht mehr. Die Palästinenser verlangen eine unabhängige internationale Untersuchung der Vorfälle. Und noch etwas fordern sie: internationalen Schutz. Hilfe - notfalls Blauhelme der UN. Das palästinensische Volk, sagte Botschafter Mansour, es sei erneut enttäuscht vom Sicherheitsrat. "Angesichts der hohen Zahl der Toten fordern wir wieder die internationale Gemeinschaft auf, unser Volk zu schützen, um mehr Blutvergießen zu verhindern und unschuldiges Leben zu retten." Alle 15 Mitglieder des Sicherheitsrates appellierten an beide Seiten, sich zurückzuhalten.

Die Protestaktion soll noch sechs Wochen bis zum 70. Jahrestag der Gründung Israels andauern.

Israel: Lasst euch nicht täuschen

Israels Botschafter Danny Danon, der wegen des jüdischen Passah-Festes nicht an der Sitzung teilnehmen konnte, erklärte schriftlich, wie Israel die Dinge sieht: Die Welt möge sich nicht täuschen lassen. Der einzige Zweck der Hamas-Proteste sei es, Israel zu gefährden und Unruhe zu stiften.

UN-Generalsekretär Guterres ließ aus dem Osterurlaub erklären, er verlange eine unabhängige und transparente Ermittlung der Vorgänge. Die Proteste indes sollen bis zum 15. Mai andauern, dem 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels. Für die Palästinenser der Nakba-Tag, der Tag der Katastrophe. Botschafter Mansour kündigte an, sein Volk werde weiterkämpfen - "für sein Recht frei zu sein von Besatzung und sein Recht ein Leben in Frieden, Sicherheit und Würde führen zu können."

Georg Schwarte, ARD New York

31.03.2018 07:42 Uhr