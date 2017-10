Nach den Enthüllungen aus den "Panama Papers" mussten in Island mehrere Politiker ihre Ämter niederlegen. Laut Transparency hat sich an der Korruption im Land aber kaum etwas geändert. Nach einer erneuten Regierungskrise wählen die Bürger nun ein neues Parlament.

Von Carsten Schmiester, ARD-Studio Stockholm

Am 12. April 2016 hatte Baldur Hafstad genug. Mit Tausenden ähnlich erbosten Isländern ging er in Reykjavik auf die Straße. Die "Panama Papers" hatten einen Sumpf aus Korruption und Steuertricksereien offengelegt und bewiesen, was lange vermutet worden war: Die Reichen der Insel hatten ihre Millionen zum großen Teil gut getarnt in ausländischen Steuerparadiesen zur ungestörten Vermehrung geparkt. "Schluss damit", forderten Baldur und die Demonstranten.

"Wir müssen demonstrieren, bis all das hier geregelt ist. Wir werden weiter darauf drängen, Neuwahlen zu haben und zwar früher, als eigentlich vorgesehen", sagte Baldur damals. "Wir haben Gunnlaugsson schon zum Rücktritt gezwungen. Jetzt müssen wir weitermachen. Wir brauchen einen klaren Schnitt. So wie jetzt kann es ja nicht weitergehen."

Das einzige hochkarätige "Opfer"

Zumindest für Sigmundur Gunnlaugsson, ehemaliger Regierungschef von der Fortschrittspartei, traf das zu. Er war das erste, aber auch einzige hochkarätige "Opfer" der "Panama Papers" - gestolpert über undurchsichtige Beteiligungen an einer Offshore-Briefkastenfirma. Heute arbeitet er an seinem Comeback, hat gerade die neue Partei, das "Zentrum", gegründet.

Der Fall Gunnlaugsson ist exemplarisch für die Verhältnisse in Island. Gestürzt im eigentlichen Sinne ist er als Politiker nicht, was auch für Bjarni Benediktsson gilt. Er ist Chef der derzeitigen Regierung und Vorsitzender der ebenfalls durch die "Panama Papers" belasteten Unabhängigkeitspartei.

Islands Regierungschef Bjarni Benediktsson liefert munter Skandale.

Empfehlungsschreiben über das Justizministerium

Benediktssons politische Karriere schien beendet, als die Partei "Piraten" in Umfragen vor den auf Ende Oktober 2016 vorgezogenen Neuwahlen uneinholbar vorne lagen. Doch die wurden bei der Wahl nur drittstärkste Kraft. Anfang dieses Jahres wurde Benediktsson Regierungschef. Im Amt lieferte er munter weitere Skandale.

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sein Vater über das Justizministerium versucht hatte, einem befreundeten, rechtskräftig verurteilten Pädophilen ein Empfehlungsschreiben zur - wie es in Island heißt - "Wiederherstellung der Ehre" zu verschaffen. Benediktsson soll davon gewusst und die Sache vertuscht haben.

Aktuell muss er sich gegen den Vorwurf wehren, er habe unmittelbar vor der Finanzkrise 2008 Aktien einer Krisenbank abgestoßen. Nach Bekanntwerden entwickelte sich eine Regierungskrise. Ein Koalitionspartner, die Partei "Strahlende Zukunft", stieg aus. Benediktsson forderte im September Neuwahlen - und bekam sie auch. Er sagte: "Nachdem ich mit allen anderen Parteiführern gesprochen habe, ist klar, dass ich keine starke Mehrheitsregierung bilden kann, wie sie Island jetzt braucht." Nun wählen die Isländer morgen ein neues Parlament.

"Alles wie früher? Ja, aber"

"Island ist 2016 korrupter geworden", lautet die Überschrift eines Berichtes im alternativen Blatt "Reykjavik Grapevine". Der Journalist Paul Fontaine hat ihn geschrieben und sich dabei auf Informationen der Nichtregierungsorganisation "Transparency International" berufen. Den Informationen zufolge ist die Insel zwar keine völlige Katastrophe, aber doch der korrupteste aller nördlichen Staaten: öffentliche Einrichtungen in Finanznot, Medien am Gängelband der Eigentümer, schlecht koordinierte Regierungspolitik, stark geschwundenes Vertrauen in die Politik und dass sich absolut nichts geändert hat.

Die "Panama Papers" waren da wohl nur eine kurzfristige Störung. Die Welt schaut längst wieder woanders hin, und alles geht so weiter wie früher? Ja schon, meint der Journalist Fontaine, aber Island habe sich doch verändert. Es gebe einen Hoffnungsschimmer. Kürzlich sei zum Beispiel eine neue Partei gegründet worden, die Sozialisten. "Ich weiß nicht, ob der Marxismus-Leninismus hier jemals Fuß fassen wird", sagt Fontaine. "Aber Tausende Isländer machen da mit, und das zeigt, dass sie offenbar begriffen haben, dass es andere Wirklichkeiten geben kann als die, in der wir gegenwärtig leben."

Island nach den Panama Papers

Carsten Schmiester, ARD Stockholm

27.10.2017 16:46 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichteten am 27. Oktober 2017 Deutschlandfunk um 09:16 Uhr in der Sendung "Europa heute" und NDR Info um 10:08 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Island