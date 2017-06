Bei Durchsuchungen in Spanien, Großbritannien und Deutschland sind sechs Menschen festgenommen worden. Nach Darstellung der Ermittler gehörten sie einer IS-Zelle an, die unter anderem radikale Videobotschaften verbreitete.

Die Sicherheitsbehörden sind in mehreren europäischen Staaten gegen mutmaßliche Gefolgsleute der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) vorgegangen. In Spanien, Großbritannien und Deutschland wurden insgesamt sechs Menschen festgenommen: vier Verdächtige im spanischen Palma de Mallorca sowie je eine Person in Großbritannien und in Deutschland. Dies teilte das spanische Innenministerium mit.

Im britischen Birmingham wurde ein 44-jähriger Mann festgenommen. Die Stadt gilt als eine der Brennpunkte der islamistischen Szene im Vereinigten Königreich.

Angeblich Dschihad verherrlicht

Den Ermittlern zufolge gehörten die sechs Festgenommenen einer Zelle des IS an. In radikalen Videobotschaften hätten sie den Dschihad verherrlicht und Selbstmordanschläge in Europa unterstützt.

In Madrid war bereits am 21. Juni ein ein mutmaßliches IS-Mitglied festgenommen worden. Dieser sei eine "klare Gefahr für die nationale Sicherheit" gewesen, so das spanische Innenministerium.

