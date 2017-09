Die Schäden von "Harvey" in den USA sind noch nicht beseitigt - nun droht der nächste Hurrikan. "Irma" gewinnt über dem Atlantik an Kraft und und steuert nun als Wirbelsturm der Kategorie vier auf die Karibikinseln zu. Puerto Rico und Florida riefen vorsorglich den Notstand aus.

Hurrikan "Irma" in der Ostkaribik ist auf einen Sturm der Kategorie vier hochgestuft worden. Das US-Hurrikanzentrum warnte, dass der Sturm noch weiter an Kraft hinzugewinnen könne.

Das Zentrum von "Irma" befand sich am späten Montagnachmittag östlich der Leeward-Inseln und erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde. Der Sturm bewegte sich in Richtung Westen, es wurde erwartet, dass er im Laufe des Tages auf die ersten Inselstaaten in der Karibik trifft.

Genaue Sturmbeobachtung in den USA

"Irma" werde sehr genau beobachtet, sagte der Koordinator des Katastrophenschutzes in der Karibik, Ronald Jackson. Er könne sich nicht daran erinnern, dass sich ein Tropensturm so schnell zu einem Hurrikan aufbaute, bevor er die Region erreichte, so Jackson. Behörden warnten, "Irma"könne bis zu 25 Zentimeter Regen mit sich bringen und zu Erdrutschen, Überschwemmungen und Wellen bis zu einer Höhe von sieben Metern führen.

Auf seinem Zug könnte der Sturm Puerto Rico, die Dominikanische Republik, Haiti und die Bahamas bedrohen. Die Behörden riefen die Menschen zu Vorsorgemaßnahmen auf. Doch noch ist unklar, ob der Sturm die US-Küste ansteuern wird. Die Modelle des Hurrikan-Zentrums in Miami sehen "Irma" ebenso wieder nordöstlich aufs Meer hinausziehen wie sie auch einen Zug auf das US-Festland hin für möglich halten. Im US-Staat Florida, dem US-Außengebiet Puerto Rico und den amerikanischen Virgin Islands wurde vorsorglich der Notstand ausgerufen.

Erst am 25. August war der Sturm "Harvey" auf die osttexanische Küste getroffen und hatte weite Gebiete unter Wasser gesetzt.