Die Proteste im Iran eskalieren. Allein gestern wurden bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften laut Staatsfernsehen zehn Demonstranten getötet. Bewaffnete versuchten demnach, Polizeiwachen und Militärstützpunkte zu stürmen.

Von Michael Lehmann, ARD-Studio Istanbul

Die Proteste im Iran sollen gestern Abend vor allem in der kleinen Stadt Iseh heftig gewesen sein. Es gibt Berichte von mehreren Toten, auch von Schüssen auf Demonstranten. Das Staatsfernsehen meldete am Morgen zehn Tote bei den gestrigen Auseinandersetzungen in verschiedenen Städten des Landes. Dabei hätten einige bewaffnete Demonstranten versucht, Polizeiwachen und Militärstützpunkte zu erobern, seien dabei aber auf Widerstand der Sicherheitskräfte gestoßen.

Die Bilanz der bislang fünftägigen Auseinandersetzungen an sehr vielen Stellen im Iran kann in Wahrheit noch wesentlich dramatischer sein. Zu den bis gestern bestätigten getöteten Demonstranten hatte es von staatlichen Stellen geheißen, sie seien nicht durch Schüsse von Polizisten oder Sicherheitskräften getötet worden.

"Haben nicht auf Menschen schießen lassen"

Der Vize-Gouverneur aus der Provinz Lorestan, Habibollah Khojastehpour, sagte dazu im staatlichen Fernsehen: "Wir haben Beweise, dass es Staatsfeinde und ausländische Kräfte waren, die diese Proteste verstärkt haben. Auch ausländische Agenten sind beteiligt", sagte er.

"Bei den Auseinandersetzungen, bei denen in unserer Provinz zwei Menschen getötet wurden, waren keine Schüsse, waren keine Polizeieinheiten oder Sicherheitskräften die Ursache. Wir haben nicht auf die Menschen schießen lassen", betonte Khojastehpour. "Wir wollen, dass die Proteste friedlich enden."

Irans Präsident Hassan Rouhani sieht Kritik an der Regierung ausdrücklich als zulässig an.

Krisensitzung in Teheran

In Teheran fand eine Krisensitzung statt, an der Präsident Hassan Rouhani und Mitglieder der Sicherheitskommission teilnahmen. Es sei ein Fehler, die Proteste nur als ausländische Verschwörung einzustufen, sagte der Präsident. "Auch sind die Probleme der Menschen nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern sie fordern auch mehr Freiheiten."

Bereits am Abend zuvor hatte Rouhani im Staatsfernsehen gesagt, Proteste seien im Iran erlaubt, wenn sie helfen, die Situation im Land zu verbessern. "Aufrichtige Grüße an unsere intelligenten, aufrichtigen Menschen im Iran, die immer Verständnis für die sensible Lage unsere Landes haben", sagte er. "In den jüngsten Tagen haben wir einige Proteste erlebt. Jeder muss an diesem Punkt wissen, dass wir eine freie Nation sind. Dass unsere Verfassung und das Recht den Menschen erlauben, die Regierung zu kritisieren."

Auch Proteste seien erlaubt, fügte er ausdrücklich hinzu. "Aber die Proteste müssen dazu beitragen, die Lage in unserem Land zu verbessern. Ja, es gibt für Iraner wirtschaftliche und soziale Probleme." Beobachter im Iran sehen auch in dieser Rede des iranischen Präsidenten einen weiteren Beweis dafür, wie sehr die geistliche Führung mit der politischen Führung im Clinch liegt.

Natalie Amiri, ARD Teheran, über die Unruhen im Iran

Internet blockiert

Das Internet im Iran wird weiterhin stark gedrosselt oder blockiert - wichtige Plattformen und Kommunikationswege bleiben abgeschaltet. An den seit nun fünf Tagen andauernden Protesten sollen auffallend viele einfache Leute beteiligt sein, auch traditionell religiös orientierte Menschen wenden sich verteilt über das ganze Land gegen das iranische Regime.

Proteste und neue Festnahmen im Iran

Michael Lehmann, ARD Istanbul

