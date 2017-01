Wieder hat der IS zugeschlagen - wieder gab es einen Anschlag in Bagdad. Nach den beiden Attentaten zum Jahreswechsel wurden beim Zünden einer Autobombe mehr als 30 Menschen getötet. Das irakische Fernsehen verschwieg das Attentat.

Von Carsten Kühntopp, ARD-Studio Kairo

Fröhliche Neujahrsgrüße bei "Al-Iraqiya": "Happy New Year, happy New Year". Im staatlichen irakischen Fernsehen ist die Welt noch in Ordnung. Das Laufband am Bildrand erklärt, wie gut Knoblauch und Rosinen für die Gesundheit sind. Von der neuen Anschlagsserie des IS kein Wort, auch nicht in den Nachrichten. Nichts soll die Kampfmoral derer schwächen, die versuchen, den IS aus Mossul zu vertreiben.

Während Abba im Fernsehen ein "Happy New Year" wünschen, stehen Menschen in Sadr-Stadt, einem Stadtteil von Bagdad, an einer Straßenkreuzung, fassungslos: Nun zündete hier ein Selbstmordattentäter des IS eine Autobombe - mehr als 30 Menschen waren sofort tot, viele von ihnen Tagelöhner. Eine alte Frau ruft: "Wer ist dafür verantwortlich? Und warum passiert sowas? Immer werden die jungen Leute getötet!"

Bagdad ist Hochsicherheitszone

Längst ist Bagdad zu einer Hochsicherheitszone ausgebaut. In die meisten Viertel kommt man nur noch mit einem Passierschein. Dennoch war es erst am Samstag dem IS gelungen, drei Bomben in der Hauptstadt hochgehen zu lassen, mindestens 29 Menschen starben. Am Sonntag dann: Ein Angriff von IS-Selbstmordattentätern auf einen Kontrollpunkt bei der Stadt Najaf, der mindestens sieben Polizisten das Leben kostete.

Hollande will Mut machen

Aus den eigenen Medien erfahren die Iraker davon wenig; der französische Präsident Francois Hollande, derzeit zu Besuch, spricht den Menschen aber Mut zu: "Wir haben einen gemeinsamen Feind - das ist der Terrorismus, das ist der IS, das ist der Fundamentalismus. Diesen Feind müssen wir dort zur Strecke bringen, wo er ist - im Irak, in Syrien."

Das französische Militär unterstützt die irakische Armee mit Ausbildern, Beratern und Artillerie, die Luftwaffe fliegt Angriffe auf IS-Stellungen im Irak und in Syrien, als Mitglied der internationalen Koalition. Hollande sagt, innerhalb "von Wochen" werde Mossul aus der Gewalt des IS befreit sein.

Der irakische Regierungschef Haider al-Abadi hatte dafür vor wenigen Tagen noch drei Monate veranschlagt. Denn in Mossul leisten die Dschihadisten auch weiterhin heftigen Widerstand. Und nun gelang es ihnen sogar, eine wichtige Straßenverbindung von Mossul nach Bagdad zu kappen.

Der IS mutiert

Die amerikanischen Militärberater sind mit der Leistung der am Sturm auf die IS-Hochburg beteiligten irakischen Soldaten dennoch sehr zufrieden, trotz solcher Rückschläge. US-Brigadegeneral Rick Uribe sagte gestern in Bagdad: "Die irakischen Sicherheitskräfte sind jetzt auf ihrem Höhepunkt. Und sie dürften noch besser werden, weil sie jeden Tag ihre Lehren aus dem Einsatz ziehen."

Mittlerweile habe man mehr als sechzig Prozent des Ostteils von Mossul befreit, meldet die irakische Armee. Der IS reagiert mit Anschlägen wie dem in Bagdad, mit einer Terrorwelle - jede Bombe gedacht als Entlastungsangriff, mit dem die irakische Regierung gezwungen werden soll, Sicherheitskräfte von der Bodenoffensive auf Mossul abzuziehen. Während also das Kalifat schrumpft, mutiert der IS - er kehrt zurück zu seinen Wurzeln als reine Terrororganisation.

