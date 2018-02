Während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele haben Unbekannte möglicherweise einen Hackerangriff verübt. Zeitweise fiel das Internet an den Austragungsstätten aus. Eine Sonderkommission untersucht den Vorfall.

Auf die Server der Olympia-Organisatoren ist während der Eröffnungsfeier der Winterspiele offenbar ein Hackerangriff verübt worden. Das interne Netzwerk und das WLAN rund um die Austragungsstätten seien am Freitagabend zusammengebrochen, teilte das Organisationskomitee mit. Außerdem sei eine Störung im Hauptpressezentrum aufgetreten.

"Der Vorfall hat sich aber nicht auf die Sicherheit der Zuschauer und Athleten ausgewirkt", sagte OK-Sprecher Sung Baik You. Auch könnten alle Wettbewerbe wie geplant stattfinden.

Internetseite nicht erreichbar

Die Organisatoren schalteten nach dem Ereignis die Server ab, so dass die Website Pyeongchang 2018 von Freitagabend bis 08.00 Uhr Ortszeit (00.00 Uhr MEZ) am Samstag nicht zu erreichen war. Wegen der Sperrung der Internetseite konnten Besucher der Spiele in dieser Zeit ihre reservierten Eintrittskarten nicht ausdrucken.

An der Feier nahmen auch zahlreiche internationale Politiker, wie US-Vizepräsident Pence und die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim teil.

Sonderkommission ermittelt

Es sei eine Sondereinheit gegründet worden, um den Vorfall zu untersuchen. Ob es sich um eine Cyberattacke handele, könne sie noch nicht sagen, erklärte eine Sprecherin des Organisationskomitees. An den Ermittlungen sind den Angaben zufolge neben Internet-Sicherheitsexperten auch Spezialisten des südkoreanischen Verteidigungsministeriums und anderer Ministerien beteiligt.

Im Vorfeld hatte es immer wieder Warnungen vor möglichen Hackerangriffen auf die Olympischen Spiele sowie vor Cyberattacken aus Russland und Nordkorea geben. Beide Länder hatten die Anschuldigungen jedoch zurückgewiesen. Südkorea will der Welt während der Hightech-Spiele seine technischen Fähigkeiten demonstrieren.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 10. Februar 2018 um 07:03 Uhr.