ICANN

Die "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers", kurz ICANN, ist die Hüterin der Internetadressen. Die Non-Profit-Organisation koordiniert die Vergabe von einmaligen und damit eindeutigen Namen und IP-Adressen im Internet. Dazu gehören die Top-Level-Domainnamen wie .de, .com oder .net. Die ICANN hat ihren Hauptsitz in Los Angeles.