Nirav Modi war ein gefragter Diamantenhändler von Hollywoodstars. Nun hat er offenbar eine Bank um Milliarden geprellt und sich abgesetzt. Der geschätzte Schaden geht in die Milliarden.

Von Jan-Peter Bartels, HR

Nirav Modi galt als Juwelendesigner der Stars.

Der Mann war gefragter Diamantenhändler von Hollywoodstars: Nirav Modi. Nun beschäftigt seine Geschichte ganz Indien: Er hat offenbar ein Geldhaus um Milliarden geprellt, sich abgesetzt und das indische Bankensystem erschüttert.

Stars wollten seine Steine: Was an Kate Winslet, Dakota Johnson und anderen funkelte, kam von Nirav Modi. In seinen Läden wartete eine andere Welt: glänzend hell, makellos sauber, voller Spiegel und Juwelen. Doch der schöne Schein ist passé, der Mann auf der Flucht. Sein Abgang lässt Schockwellen durch Indiens Politik und Bankenlandschaft rollen: Modi soll eine der größten Banken des Landes um fast zwei Milliarden US-Dollar erleichtert haben. Es ist der größte Betrugsfall in der Geschichte des Landes.

"Die nahe Zukunft ist ungewiss", schrieb Modi laut einer indischen Zeitung an seine Angestellten: "Meine Läden konfisziert, die Bankkonten eingefroren, ich kann keine Löhne zahlen. Es wäre gut, würden Sie sich nach anderen Karrierechancen umsehen."

Alle Kontrollen versagten

Ungewiss ist auch der aktuelle Aufenthaltsort des Juwelenkönigs, die indischen Behörden fahnden fieberhaft nach ihm. Und viele Inder wünschen sich, Behörden und Aufsicht hätten schon früher genauer hingeschaut. Denn möglich wurde der Betrugsfall erst durch das Versagen aller Kontrollsysteme.

Die Punjab National Bank fürchtet wegen des Skandals um ihre Existenz.

Im Mittelpunkt steht die Punjab National Bank (PNB), Indiens zweitgrößtes staatliches Finanzinstitut. Die Aktie ist seit Bekanntwerden des Skandals um fast die Hälfte eingebrochen, der Schaden beträgt das Mehrfache des letzten Jahresgewinns der Bank.

Sieben Jahre lang soll sich der Diamantenkönig immer weiter Geld geliehen haben. Dazu bat er Angestellte der Bank um sogenannte "Letters of Undertaking" - quasi Bürgschaften, mit denen Modi sich für den Edelsteinkauf bei anderen Banken im Ausland Geld borgen konnte. Die indische PNB garantierte für die geliehene Summe.

Milliardenkredite ohne Sicherheiten

Normalerweise muss ein Bankkunde im Gegenzug dafür Sicherheiten bei seiner heimischen Bank hinterlegen und das Geld schnell zurückzahlen. Die PNB scheint es aber mit den Sicherheiten und kurzen Laufzeiten großzügig gehandhabt zu haben: Indischen Medien zufolge verzichtete man auf beides. Einige Bankmitarbeiter halfen mit und kassierten dafür einen Anteil.

So pumpte die Bank jahrelang Geld in ein wachsendes schwarzes Loch, ohne dass der Betrug auffiel - weder Wirtschaftsprüfern noch interner Revision noch der Bankenaufsicht. Und Experten fragen sich, ob der Verlust noch weit höher liegen könnte als die 1,4 Milliarden Euro, von denen bisher die Rede ist. Hinter vorgehaltener Hand ist von bis zu drei Milliarden Euro die Rede.

Noch viele weitere faule Kredite vermutet

Proteste geben Nirav Modi

Das sorgt für Unsicherheit im indischen Bankensektor. Die Zentralbank geht davon aus, dass mehr als 100 Milliarden Euro fauler Kredite in den Bankenbilanzen der siebtgrößten Volkswirtschaft der Welt schlummern. Jetzt werden Ängste wach. Und manche befürchten, dass der Skandal ausgerechnet dazu führen könnte, dass die Regierungspartei in ihrem Kampf gegen Korruption nachlässt.

Den hatte sich die BJP bisher groß auf die Fahnen geschrieben. Doch nun könnte der Eifer nachlassen, der Skandal hat die moralische Autorität beschädigt: Es gibt Kritik an Premier Narendra Modi (nicht verwandt mit dem Juwelen-Modi), dass die Sache nicht früher aufflog - und dass der mutmaßliche Übeltäter den Behörden entkam.

Reste von Modis Vermögen beschlagnahmt

Die sind zwar nicht untätig: Sie haben inzwischen Luxusautos und Prunkuhren des Juwelenhändlers beschlagnahmt und präsentierten diese stolz per Twitter. Auch hat Modis Firma Firestar Banking Inc. Insolvenz angemeldet. Aber Modi selbst hat schon vor Wochen samt Familie das Land verlassen.

Immerhin sind die Ermittler mit ihm per E-Mail in Kontakt. Sie baten ihn auf diesem Wege, doch zu einem Gespräch nach Indien zu kommen. Wie die "India Times" berichtet, soll Modis Antwort eher kurz ausgefallen sein: "Bin geschäftlich gerade stark eingebunden. Kann leider nicht vorbeikommen."