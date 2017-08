Anschläge in Spanien Richter stoppte Abschiebung von Imam

Der Imam Es Satty gilt als ideologischer Anführer der Terrorzelle in Katalonien. Nun wurde bekannt, dass er hätte abgeschoben werden sollen - doch ein Richter stoppte dies im März 2015. Die Begründung: Der Imam stelle keine "ausreichend schwere Gefahr" dar.

Nach den Anschlägen in Spanien hat die Justiz des Landes einen schweren Fehler im Umgang mit dem mutmaßlichen Kopf der Terrorzelle in Katalonien eingeräumt. Der Imam Abdelbaki Es Satty hätte abgeschoben werden sollen, ein Gericht habe dies im März 2015 jedoch gestoppt, erklärten die Behörden. Der zuständige Richter habe damals befunden, der Imam stelle keine "ausreichend schwere Gefahr für die öffentliche Ordnung" dar.

Der aus Marokko stammende Es Satty habe zum Zeitpunkt seiner geplanten Abschiebung eine vierjährige Haftstrafe wegen Drogenhandels verbüßt, hieß es. Der Richter urteilte jedoch, der Imam sei "um eine Integration in die spanische Gesellschaft" bemüht.

Indiz für Terrorachse Barcelona-Brüssel

Es Satty gilt als Drahtzieher der Anschläge von Barcelona. Am Dienstag hatten nach Justizangaben zwei der festgenommenen Terrorverdächtigen in einer Gerichtsanhörung ausgesagt, er habe Sprengstoffanschläge auf Sehenswürdigkeiten in der katalanischen Stadt geplant und sich als Selbstmordattentäter in die Luft sprengen wollen. Nach ihm wurde nach den Anschlägen tagelang gefahndet. Letzten Erkenntnissen der Ermittler zufolge kam er jedoch kurz vor den Attentaten bei einer Sprengstoff-Explosion in einem Haus in Alcanar ums Leben.

In den Trümmern des Hauses wurde nach Informationen der belgischen Tageszeitung "Le Soir" derweil ein weiteres Indiz für eine Terrorachse Barcelona-Brüssel entdeckt. Ermittler fanden in dem Gebäude, in dem die Terroristen 120 Gaskartuschen horteten, auf den Namen Es Sattys ausgestellte Flugtickets nach Brüssel. Der Imam plante also nach dem Barcelona-Anschlag einen Flug in die belgische Hauptstadt. Bereits Anfang vergangenen Jahres war er dorthin gereist.