In der südlichen Karibik hat ein Hurrikan Kurs auf Jamaika, Kuba und Haiti genommen. "Matthew" könnte nach Berechnungen von Meteorologen der stärkste Wirbelsturm seit 2007 werden. Sie warnen vor lebensbedrohlichen Springfluten und Erdrutschen.

Über der Karibik hat sich ein Tropensturm gebildet, der Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde erreicht. Das Hurrikan-Zentrum in Florida stufte "Matthew" von der Kategorie 5 wieder auf Kategorie 4 runter. "Einige Schwankungen in der Intensität sind an diesem Wochenende möglich, aber wir gehen davon aus, dass 'Matthew' ein mächtiger Hurrikan bis Sonntag bleibt", hieß es von den Experten in Miami. Nach Berechnungen der Meteorologen könnte es der stärkste Wirbelsturm seit "Felix" 2007 werden - trotz der Abschwächung.

Den Berechnungen der Meteorologen zufolge wird "Matthew", der sich momentan vor der Karibikküste Kolumbiens befindet, nach Nordwesten weiterdrehen und dort am späten Sonntag Jamaika erreichen. Er bedroht auch Haiti und Kuba.

"Wir sind in höchster Alarmbereitschaft"

Auf Jamaika und im späteren Verlauf auch in Haiti rechneten die US-Experten neben Wind mit heftigem Regen, der lebensbedrohliche Springfluten und Erdrutsche verursachen könnte. Vor gewaltigen Wellen und reißenden Strömungen wurde außerdem an den Küsten von Puerto Rico, Hispaniola, Teilen der niederländischen Antillen sowie dem Norden von Venezuela und Kolumbien gewarnt. Das Auswärtige Amt empfiehlt Reisenden, die regionalen Wettervorhersagen zu verfolgen und sich beim Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami zu informieren.

Auf Jamaika begannen Menschen damit, sich in den Supermärkten mit Lebensmitteln, Kerzen, Batterien und weiteren Gegenständen für eine längere Sturmperiode zu versorgen. "Wir sind in höchster Alarmbereitschaft", sagte der Leiter des jamaikanischen Wetterdienstes, Evan Thompson, der Nachrichtenagentur AP. Die Regierung bereitet Notunterkünfte vor.

Schlangen in Jamaikas Supermärkten. Bevor der Hurrikan kommt, wollen alle gut versorgt sein.

Ein Toter in Kolumbien

Bevor "Matthew" nach Nordwesten in Richtung Jamaika abdreht, wütet er zunächst an der Küste Kolumbiens. Dort wurde die höchste Alarmstufe ausgelöst. Ein 67-jähriger Mann starb, als er von einem Hochwasser führenden Fluss weggeschwemmt wurde, erklärte der Gouverneur des Departements La Guajira, Jorge Vélez.

Die von "Matthew" bedrohte Region.