Der Tropensturm "Maria" gewinnt an Stärke: Das US-Hurrikanzentrum stufte ihn zu einem Hurrikan der höchsten Kategorie herauf. Prognosen zufolge wird "Maria" einen ähnlichen Kurs durch die Karibik einschlagen wie "Irma" vor rund zwei Wochen.

Hurrikan "Maria" hat sich auf seinem Weg Richtung karibische Inseln zu einem Wirbelsturm der höchsten Kategorie fünf entwickelt. Damit handele es sich um einen "potentiell katastrophalen" Wirbelsturm, erklärte das Nationale Hurrikanzentrum der USA (NHC). Erst kurz zuvor hatte die Behörde den Sturm auf Kategorie vier hochgestuft und dabei Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde gemessen.

Diese waren nun offenbar überschritten: Sogenannte "Sturm-Jäger" in Flugzeugen hätten Windgeschwindigkeiten von 260 Kilometern pro Stunde ausgemacht, hieß es.

Evakuierungen auf Guadelupe

Der Sturm war laut NHC noch wenige Kilometer von der Insel Dominica entfernt. Wegen "Maria" gelten bereits auf mehreren Karibikinseln Unwetterwarnungen, auf der französischen Insel Guadeloupe wurden Evakuierungen eingeleitet. Dort drohten Überflutungen und Erdrutsche, hieß es zur Begründung. Die Bewohner der französischen Insel Martinique wurden angewiesen, wegen des gefährlichen Sturms drinnen zu bleiben.

Der dominicanische Premierminister Roosevelt Skerrit rief die Menschen in Risikogebieten auf, sich in Sicherheit zu bringen. "Wartet nicht, bis die Flüsse über die Ufer treten. Sucht die Häuser von Freunden und Verwandten oder die Notunterkünfte auf", hieß es in einer Mitteilung des Regierungschefs. Die Bewohner der Karibikinsel sollten zudem ihre Häuser sichern und die Telefonnetze für wichtige Anrufe frei halten.

Erst "Irma", nun "Maria"

Ein Satellitenbild von Hurrikan "Maria"

Den Angaben nach ähnelt der bisherige Kurs von "Maria" dem vom letzten Tropensturm "Irma" stark. So könnte der neue Hurrikan am späten Mittwoch oder Donnerstag auch Puerto Rico bedrohen. Sein anschließender Weg lässt sich nach Angaben von Meteorologen noch nicht abschätzen.

Vor gerade einmal zwei Wochen war "Irma", ebenfalls ein Hurrikan der höchsten Kategorie fünf, über die Karibik hinweggefegt und hatte dort schwere Zerstörungen angerichtet und mindestens 40 Menschen getötet. Anschließend wütete "Irma" im US-Bundesstaat Florida.

Weitere Stürme ziehen durch den Atlantik

Neben "Maria" setzt derzeit auch "José" seinen nordöstlichen Weg im Atlantik fort. Der Sturm wird in den nächsten Tagen an der mittleren und nördlichen US-Ostküste entlangziehen. Erwartet wird neben heftigem Regen gefährlich hoher Wellengang insbesondere an den Stränden von Neuengland - aber kein Aufprall auf das Festland.

Darüber hinaus ist auch Tropensturm "Lee" im Atlantik unterwegs. Er wurde jedoch mittlerweile zu einem tropischen Tiefdruckgebiet heruntergestuft.