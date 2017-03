EU-Staaten dürfen selbst entscheiden, ob sie von ihren Botschaften im Ausland sogenannte humanitäre Visa ausstellen lassen. Das hat der EuGH entschieden. Im konkreten Fall ging es um eine syrische Familie, die nach Belgien wollte. Das Land hatte ihren Antrag abgelehnt.

EU-Staaten müssen in ihren Auslandsbotschaften keine sogenannten humanitären Visa ausstellen. Es stehe den Mitgliedsstaaten frei, nach nationalem Recht ihre Einreisevisa zu vergeben, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Aus dem Unionsrecht ließen sich keine Verpflichtungen ableiten, argumentierten die Richter.

Überraschende Entscheidung

Sie widersprachen damit überraschend der Ansicht von Generalanwalt Paolo Mengozzi, der seine Schlussanträge vor einem Monat vorgelegt hatte. In vergangenen Fällen hatten sich die Richter der Einschätzung des Generalanwalts häufig angeschlossen.

Die EU-Staaten hatten nach dem Antrag Mengozzis weitreichende Konsequenzen für die gemeinsame Asylpolitik befürchtet. Wäre das Gericht der Einschätzung des Generalanwalts gefolgt, hätten Flüchtlinge bei einer Auslandsvertretung der 28 EU-Staaten einen Antrag für ein humanitäres Visum stellen können, damit ihr Asylantrag anschließend in dem EU-Staat selbst geprüft wird.

Zeitlich befristete Visa

Im konkreten Fall ging es um ein syrisches Ehepaar mit drei kleinen Kindern. Im Oktober vergangenen Jahres hatten sie in der belgischen Botschaft in Beirut Anträge für humanitäre Visa gestellt, um damit nach Belgien einzureisen. Diese Visa sind räumlich und zeitlich befristet: auf bis zu 90 Tage. Einer der Antragsteller sagte, er sei entführt, geschlagen und gefoltert worden. Darüber hinaus sei die syrische Familie wegen ihres christlich-orthodoxen Glaubens in Gefahr. Belgien lehnte den Antrag ab.

AZ: C-638/16 PPU

