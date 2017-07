Drei Tage nach dem Absturz eines Bundeswehr-Hubschraubers in Mali sind die ums Leben gekommenen Soldaten wieder in der Heimat. Verteidigungsministerin von der Leyen nahm an einer Trauerzeremonie am Flughafen in Köln teil. Am Absturzort wurde einer der beiden Flugdatenschreiber gefunden.

Die Leichen der beiden in Mali getöteten Soldaten sind nach Deutschland überführt worden. Ein Luftwaffen-Airbus mit den Särgen an Bord landete am Flughafen Köln-Wahn. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen erwies den Verstorbenen dort gemeinsam mit Angehörigen und Kameraden die letzte Ehre.

Von der Leyen reist nach Gao

Unmittelbar nach der Veranstaltung brach von der Leyen selbst nach Afrika auf. Bei einem Besuch im Camp der deutschen Soldaten im nordmalischen Gao will sie sich vor Ort ein Bild von den Ermittlungen zur Ursache des Hubschrauberabsturzes machen.

Danach will von der Leyen nach Niger weiterfliegen. Dort nutzt die Bundeswehr einen Stützpunkt als logistisches Drehkreuz für den Einsatz im Norden Malis. Letzte Station ihrer Reise, die sie teilweise gemeinsam mit der französischen Verteidigungsministerin absolviert, wird ein Besuch in der malischen Hauptstadt Bamako sein.

Ein Kampfhubschrauber des Typs "Tiger" landet Ende März erstmals in Gao, Mali.

Flugdatenschreiber entdeckt

An dem Ort des Absturzes wurde einer der beiden Flugdatenschreiber des Hubschraubers entdeckt. Es sei wegen der schweren Beschädigungen des Geräts allerdings unklar, ob die Daten ausgewertet werden könnten, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums.

Bislang ist unklar, weshalb der deutsche Kampfhubschrauber des Typs Tiger am Mittwoch 70 Kilometer nordöstlich von Gao abstürzte. Ein Expertenteam der Bundeswehr untersucht dies derzeit.

Es waren die ersten Todesfälle für die Bundeswehr in Mali, wo deutsche Soldaten seit 2013 im Einsatz sind. In der Wüstenstadt Gao sind derzeit rund 800 deutsche Soldaten als Teil der UN-Blauhelm-Mission Minusma stationiert, die die Einhaltung des Friedensabkommens zwischen Regierung und Rebellen überwacht.

