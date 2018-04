Israel wollte Flüchtlinge aus Afrika umsiedeln - unter anderem nach Deutschland. Nun hat Regierungschef Netanyahu einen Rückzieher gemacht. Doch wie funktionieren solche Resettlement-Programme?

Von Marcel Heberlein, ARD-Hauptstadtstudio

Wenn Geflüchtete resettled, also umgesiedelt werden, dann deshalb, weil sie zwar aus ihrem Heimatland geflüchtet sind, sie aber auch an dem Ort, an dem sie sich aktuell aufhalten, nicht gut behandelt werden.

Ein Beispiel: Ein Nigerianer wird in seinem Land aufgrund seiner Homosexualität verfolgt und flieht in ein Nachbarland. Erleidet er auch dort Anfeindungen, so kann er sich an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen wenden. Das UNHCR vermittelt diese Menschen an Länder weiter, die bereit sind, ihnen dauerhaft eine neue Heimat zu geben.

Im Rahmen der Resettlement- und Aufnahme-Programme der UN hat Deutschland im vergangenen Jahr etwa 3000 Menschen aufgenommen. Weltweit lag die Bundesrepublik damit auf dem sechsten Platz. Die USA haben mit fast 25.000 Geflüchteteten die meisten Flüchtlinge aufgenommen.

Strenge Überprüfungen durch die Behörden

An dem UN-Programm dürfen allerdings nur Menschen teilnehmen, die bereits offiziell als Flüchtlinge anerkannt sind. Bevorzugt werden diejenigen, die besonders schutzbedürftig sind. Eine 40-jährige Witwe mit vier Kindern hat somit bessere Chancen als ein alleinstehender 20-jähriger Mann.

Bevor Flüchtlinge im Rahmen des Resettlement-Programms nach Deutschland einreisen, fliegen deutsche Beamte in der Regel zu den betroffenen Personen in das jeweilige Land. Dort überprüfen sie persönlich die Daten und Aussagen. Ist diese Hürde überwunden, werden die Schutzbedürftigen nach Deutschland geflogen. Sie dürfen sofort arbeiten und haben Anspruch auf einen Integrationskurs. Finden sie keine Arbeit, steht ihnen der Hartz-IV-Satz zu.

Im Sommer 2017 kündigte Kanzlerin Angela Merkel an, dass die Europäische Union 40.000 Menschen durch Resettlement aufnehmen will. Wie viele davon in diesem Jahr nach Deutschland kommen sollen, ist bislang unklar - auch, weil es bis vor kurzem keine neue Regierung gab, die darüber entscheiden konnte.

Laut UN kommen weltweit mehr als eine Million Menschen für ein Resettlement infrage. Gerade mal 65.000 wurden letztes Jahr durch UN-Programme verteilt. Es finden sich schlicht zu wenige Länder, die bereit sind, die Flüchtlinge aufzunehmen.

Stichwort: Was ist Resettlement?

Marcel Heberlein, ARD Berlin

03.04.2018 16:53 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.