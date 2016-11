Papst beendet "Heiliges Jahr" "Folgt dem Weg der Liebe"

Papst Franziskus hat die Heilige Pforte im Petersdom geschlossen und damit das "Jubiläum der Barmherzigkeit" offiziell beendet. In der anschließenden Messe auf dem Petersplatz rief Franziskus die Gläubigen zu mehr Mitmenschlichkeit auf.

Von Tassilo Forchheimer, ARD-Studio Rom

Um kurz vor zehn Uhr schloss der Papst die beiden massiven Türflügel der Heiligen Pforte im Petersdom. Damit war das "Jubiläum der Barmherzigkeit" offiziell beendet. Anschließend zelebrierte Franziskus eine Messe zum Abschluss des Kirchenjahres auf dem Petersplatz. In seiner Predigt rief er dazu auf, die Mitte des christlichen Glaubens wiederzuentdecken.

"Man bevorzugt, am Fenster zu bleiben, eher abseits zu stehen, als sich zu nähern und sich zum Mitmenschen zu machen", sagte Franziskus. "Das heilige Volk Gottes aber, das Jesus zum König hat, ist gerufen, seinem Weg der konkreten Liebe zu folgen, sich zu fragen: 'Was verlangt die Liebe von mir, wohin drängt sie mich? Welche Antwort gebe ich Jesus mit meinem Leben?'"

Was das aus seiner Sicht bedeutet, hat Papst Franziskus im vergangenen Jahr immer wieder selbst vorgelebt - bei zahlreichen Treffen mit Menschen am Rande der Gesellschaft: Bei Alten und Kranken, Obdachlosen, Strafgefangenen, Flüchtlingen. Viele dieser Termine wurden erst nachträglich bekannt.

Rückbesinnung auf die Wurzeln

Barmherzigkeit im Sinne von gelebter Nächstenliebe ist ein Kernanliegen von Papst Franziskus, der immer wieder deutlich macht, dass er sich eine Rückbesinnung der katholischen Kirche auf ihre Wurzeln wünscht.

"Diese Zeit der Barmherzigkeit ruft uns dazu auf, auf das wahre Antlitz unseres Königs zu schauen und das junge und schöne Antlitz der Kirche wiederzuentdecken, das aufstrahlt, wenn sie gastfreundlich, frei, treu, arm an Gütern, doch reich an Liebe und missionarisch ist", sagte Franziskus. "Wenn die Barmherzigkeit uns ins Herz des Evangeliums führt, dann fordert sie uns auch auf, auf die Gewohnheiten und Gebräuche zu verzichten, die den Dienst am Reich Gottes behindern können. Sie mahnt uns, uns nur am bleibenden demütigen Königtum Jesu zu orientieren und uns nicht an die unsicheren Königtümer und unbeständigen Mächte einer jeden Zeit anzupassen."

Nach Abschluss der Messe unterzeichnete der Papst noch auf ein apostolisches Schreiben zum Heiligen Jahr, das der Vatikan morgen veröffentlichen will. Der Text mit dem Titel "Misericordia et misera" richte sich an die gesamte Kirche und solle dazu beitragen, Barmherzigkeit auch nach Abschluss des Heiligen Jahres mit der gleichen Intensität weiterzuleben, teilte das vatikanische Presseamt mit.

Abschluss des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit

T. Forchheimer, BR

