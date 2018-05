So faszinierend die Bilder des ausgebrochenen Vulkans Kilauea sind - für die Bewohner von Hawaiis größter Insel Big Island wird die Lava immer mehr zu einer Gefahr. Nun ist ein Erdwärmekraftwerk bedroht.

Lava aus dem Vulkan Kilauea fließt auf Hawaii auf ein Geothermalwerk zu, das die Insel Big Island mit Strom versorgt. Bis tief in die Nacht waren Arbeiter damit beschäftigt, die zwölf Quellen des Werks zu schließen. Zuvor hatte der Vulkan weitere Asche in den Himmel gespuckt.

Nach Behördenangaben hat sich geschmolzene Lava den ersten Thermalquellen bis auf etwa 200 Meter genähert. Das Puna Geothermal Venture ist für 25 Prozent der Stromversorgung auf Big Island, der größten Insel Hawaiis, zuständig. Es wandelt unterirdische Dämpfe und heißes Wasser aus bis zu 2500 Meter Tiefe in Energie um. Das Werk ist seit Ausbruch des Vulkans am 3. Mai nicht mehr in Betrieb.

Seit Anfang Mai speit der Kilauea Lava aus dem Krater und aus Erdspalten.

2000 Meter hohe Aschewolke

Bei den neuerlichen Eruptionen stieg die Aschewolke mehr als 2000 Meter über den Krater. Bewohner der in Windrichtung gelegenen Ortschaften wurden aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten, möglichst vorsichtig zu fahren und am besten ihre Häuser gar nicht zu verlassen.

Am Wochenende hatte die Zivilschutzbehörde vor giftigem Gas gewarnt, das beim Aufeinandertreffen von Lava und Meerwasser entstehe. Die "Laze" genannten Wolken enthalten salzsäurehaltige Dämpfe und kleine Glaspartikel. Diese bilden sich, wenn die heiße Lava auf das salzhaltige Meerwasser trifft. Die Bezeichnung "Laze" setzt sich aus dem Wort Lava und einem englischen Begriff für Dunst (haze) zusammen.

Keine Beruhigung in Sicht

Der seit mehreren Wochen Feuer speiende Vulkan zerstörte schon Dutzende Gebäude, am Samstag wurde auch ein Mensch verletzt. Es gibt derzeit keine Anzeichen, dass sich der Kilauea wieder beruhigt. Lava aus mehreren Spalten blockierte auf ihrem Weg zum Meer einen wichtigen Highway. Eine sechs Meter hohe Wand aus erkaltender Lava schob sich über die Straße. Damit ist eine wichtige Fluchtroute für die Bewohner der vom Ausbruch besonders betroffenen Siedlung Puna blockiert.

Auf der Inselgruppe Hawaii liegen mehrere Vulkane, der Kilauea ist einer der aktivsten der Welt. Nach Angaben der Vulkanologen nahmen die Aktivität des Vulkans in den vergangenen Tagen weiter zu. Auch die Konzentration an Schwefeldioxid habe sich erhöht. Der Krater liegt in einem Nationalpark, der seit dem 11. Mai geschlossen ist.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 22. Mai 2018 um 09:00 Uhr und 10:40 Uhr.