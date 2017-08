Der Hurrikan "Harvey" ist die Küste von Texas entlang gezogen. Ein Mensch kam ums Leben. Viele wurden verletzt. Doch die Gefahr ist nicht vorbei. Die Menschen stellen sich auf Rekordregen und gefährliche Überschwemmungen ein.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

Der Hurrikan "Harvey" hat mehrere texanische Küstenstädte verwüstet. Vor allem in Rockport, wo der Hurrikan auf Land traf, sind Häuser eingestürzt, Dächer abgedeckt, Bäume umgeknickt. Mittlerweile wurde der Sturm zu einem Tropensturm heruntergestuft.

Ein Anwohner in Rockport sagt: "Zahlreiche Gebäude sind komplett platt. Bei mir sind Eichenbäume, die Hunderte Jahre alt waren, umgekippt. Und auf meinem Dach habe ich derzeit einen Magnolienbaum." Der Mann erzählt, wie er in seinem Haus gesessen und den Sturm erlebt hat. "Das ist das letzte Mal, dass ich sowas ausgesessen habe. Ich habe nicht geschlafen. Es klang wie ein Zug mit eckigen Rädern, und ich wusste nicht, wann mein Dach wegfliegen würde."

Heftige Regenfälle erwartet

Mindestens ein Mensch kam ums Leben, mehrere wurden verletzt. Auch wenn der Wind sich abgeschwächt hat, entfaltet sich nun "Harveys" zerstörerische Kraft erst richtig. Für die kommenden Tage werden heftige Regenfälle erwartet. Teilweise wird es mehr in einigen Gegenden regnen als sonst innerhalb eines Jahres. Gregg Abbott, der Gouverneur von Texas, sagte: "Jetzt ist unsere Hauptsorge: dramatische Überflutungen."

Eine Kinder-Intensivstation hat mit einem Flugzeug mehrere besonders schwache Babys in andere Krankenhäuser gebracht, damit sie dort zuverlässig versorgt werden können. Drei Gefängnisse mit mehr als 4000 Insassen wurden evakuiert. Jason Clark vom Department of Criminal Justice sagte, dass bis sonntagfrüh noch Gefangene in den Osten von Texas verlegt würden.

Hunderttausende ohne Strom

Mehr als 300.000 Menschen sind immer noch ohne Strom. Houston, San Antonio und Austin sollen in der Nacht zum Sonntag bis zu einem halben Meter Niederschlag bekommen. Es drohen nun Rekordregen und gefährliche Überschwemmungen.

Zerstörungen durch den Hurrikan "Harvey" in Bolivar, Texas.

Feuerwehr und Hilfsorganisationen sind unterwegs, sobald der Sturm durchgezogen ist, so Robert Webb von der Salvation Army. Er sagte: "Wir haben einige mobile Teams in Corpus Christi und Victoria. Wir haben 29 Teams, die in San Antonio, Dallas und Galveston auf Stand-by sind und darauf warten, dass der Sturm so sehr abschwächt, dass wir in die Regionen gehen können, wo wir am meisten gebraucht werden.

US-Präsident Donald Trump lobte derweil über Twitter die Zusammenarbeit der Behörden. Und er bedankt sich bei allen freiwilligen Helfer.