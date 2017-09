Seit Jahren sind die Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah verfeindet, zahlreiche Aussöhnungsversuche schlugen fehl. Nun geht die Hamas mit einem weitreichenden Versöhnungsangebot auf die Fatah zu - Erfolg ungewiss.

Von Tim Aßmann, ARD-Studio Tel-Aviv

Die Erklärung kam am frühen Morgen: Man sei bereit, auf zentrale Forderungen von Palästinenserpräsident Abbas einzugehen, teilte die Hamas in einer Stellungnahme mit. Das umstrittene Komitee, das den Gazastreifen verwaltet - eine Art Schattenregierung der Hamas -, werde aufgelöst. Man lade die Regierung von Mahmud Abbas ein, wieder in den Gazastreifen zurückzukehren, schrieb die radikal-islamische Palästinenserorganisation. Sie signalisierte so ihre Bereitschaft, nach zehn Jahren Herrschaft und drei Kriegen mit Israel offenbar ein Ende ihrer absoluten Kontrolle des Küstenstreifens einzuleiten.

Palästinenserpräsident Abbas, der sich zurzeit in New York aufhält, äußerte sich bisland nicht zur Hamas-Erklärung.

Abbas reagierte bisher nicht auf die Hamas-Erklärung. Er ist in New York, um dort am Mittwoch vor der UN-Vollversammlung zu reden. Ein hochrangiges Mitglied seiner Fatah-Partei begrüßte jedoch das Einlenken der Hamas-Spitze. Wenn die Erklärung sich bewahrheite, sei sie ein positives Zeichen, sagte Mahmud Aloul. Die Fatah sei bereit zu einer Versöhnung.

Die Rolle Ägyptens

Das Angebot der Hamas kam durch ägyptische Vermittlung zu Stande. Eine Delegation der Hamas, geleitet von Ismail Hanyie, dem neuen Chef des Politbüros der Organisation, hatte in Kairo verhandelt.

Nach Aussage von Hamas-Sprecher Fawzi Barhoum ging es bei dem Treffen um zentrale Themen - darunter die Stärkung der gegenseitigen Beziehungen. "Es geht auch darum, die Blockade des Gazastreifens zu lockern und die Lebensbedingungen zu verbessern. Wir sprechen natürlich auch über die nationale palästinensische Frage und dabei vor allem über den Weg zu einer Versöhnung und dem Ende der innerpalästinensischen Teilung", hatte Barhoum bereits vor einigen Tagen gesagt.

In ihrer aktuellen Stellungnahme spricht die Hamas nun von großzügigen ägyptischen Bemühungen. Es wird erwartet, dass Kairo im Gegenzug seinen Grenzübergang zum Gazastreifen deutlich weitreichender öffnet als zuletzt und etwa einen eingeschränkten Personen-Reiseverkehr ermöglicht. Sollte das passieren, hätte die Hamas einen Erfolg vorzuweisen, mit dem sie bei der Bevölkerung im Gazastreifen punkten könnte.

Aussöhnung immer wieder gescheitert

Die sowieso schon miserable humanitäre Lage der rund zwei Millionen Bewohner in dem abgeriegelten Küstenstreifen hatte sich zuletzt immer weiter verschlechtert. Der Grund dafür war der innerpalästinensische Streit zwischen der Hamas und Präsident Abbas. Er hatte Stromlieferungen in den Gazastreifen eingeschränkt und Gehaltszahlungen für staatliche Angestellte gekürzt. Die Hamas, die politisch weitgehend isoliert ist, geriet so weiter unter Druck und lenkt nun ein. Sie will auch an freien Wahlen im Gazastreifen und dem Westjordanland teilnehmen und Versöhnungsverhandlungen mit der Fatah aufnehmen.

Die palästinensische Bevölkerung wünscht sich mehrheitlich schon lange ein Ende des Streits der beiden wichtigsten politischen Gruppierungen, doch ob die aktuelle Ankündigung der Hamas tatsächlich zu einer dauerhaften Versöhnung führt, bleibt abzuwarten. In ihrer Stellungnahme ließ die Hamas offen, ob sie bereit ist die Kontrolle über ihre eigenen Sicherheitskräfte an Mahmud Abbas und seine palästinensische Autonomiebehörde abzugeben. Auch an dieser Frage waren Versöhnungsversuche in der Vergangenheit gescheitert.