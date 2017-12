Für viele Fans war Johnny Hallyday so etwas wie der "französische Elvis". Für ganz Frankreich ist der am Mittwoch verstorbene Sänger auf jeden Fall einer der bekanntesten Künstler des Landes. Hunderttausende nahmen nun Abschied von der Rock-Ikone.

In Paris haben Hunderttausende Franzosen der verstorbenen Rock-Ikone Johnny Hallyday die letzte Ehre erwiesen. Begleitet von einer Motorrad-Eskorte fuhr der Leichenwagen mit den sterblichen Überresten Hallydays vom Triumphbogen bis zum Concorde-Platz. Zahlreiche Fans verfolgten, wie der weiße Sarg in die Madeleine-Kirche getragen wurde, deren Fassade mit einem riesigen Porträt des Sängers geschmückt war.

Während der Gedenkfeier ergriff Präsident Emmanuel Macron das Wort und würdigte den Künstler. Er sei "ein Teil von uns selbst, ein Teil von Frankreich" gewesen. Viele seien so traurig als hätten sie ein Familienmitglied verloren.

Frankreichs Präsident Macron kondoliert Hallydays Familie.

Langen Applaus gab es für Hallydays Witwe Laeticia und zwei weitere Ex-Frauen, die mit ihren Kindern und Adoptivkindern zu der Trauerfeier gekommen waren. Auch viele Vertreter aus Politik und Showbusiness nahmen an der Zeremonie teil.

Verehrt wie Edith Piaf und Victor Hugo

Der beliebte Sänger war in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 74 Jahren an Lungenkrebs gestorben. In seiner mehr als 50-jährigen Karriere verkaufte er mehr als 100 Millionen Platten und gilt damit als einer der erfolgreichsten Künstler Frankreichs.

Mehr zum Thema Johnny Hallyday gestorben - Trauer um Musikikone

Dass so viele Menschen von einem verstorbenen Künstler Abschied nahmen wollen, kam in der jüngeren französischen Geschichte bislang zweimal vor: Nach dem Tod von Chanson-Sängerin Edith Piaf 1963, an der sich rund 500.000 Menschen beteiligten, und bei der nationalen Trauerfeier für den Schriftsteller Victor Hugo 1885 mit etwa zwei Millionen Menschen.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Frankreich