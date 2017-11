Der libanesische Ex-Regierungschef Hariri, der jüngst von Saudi-Arabien aus seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte, will schon bald in sein Heimatland zurückkehren. Das sagte er in Saudi-Arabien einem libanesischen TV-Sender. Über die Hintergründe des Rücktritts wird weiter spekuliert.

In seinem ersten Interview seit seinem aufsehenerregenden Rücktritt vor gut einer Woche hat der ehemalige libanesische Ministerpräsident Saad Hariri beteuert, "sehr bald" in die Heimat zurückzukehren. Er sagte dem libanesischen TV-Sender "Future TV", der ihm gehört, aber nicht, wann dies geschehen werde. Er werde jedoch zurückkommen, um seinen Rücktritt zu bestätigen.

Möglich wäre jedoch auch, dass Hariri seinen Rückzug für ungültig erklärt. Der 47-Jährige sagte, falls er seinen Rücktritt zurücknehme, müsse die Hisbollah-Bewegung im Libanon die politische Leitlinie des Landes respektieren, sich aus regionalen Konflikten herauszuhalten. Diese Forderung war auch an den Iran gerichtet, der die Hisbollah unterstützt.

Mit den Tränen gekämpft

In dem Interview kämpfte Hariri mit den Tränen. Er sei zurückgetreten, um sein Land vor einer unmittelbaren Gefahr zu schützen, sagte er. Einzelheiten nannte er nicht. Der Rücktritt habe ein "positiver Schock" für den Libanon sein sollen. Er sei eine Warnung vor einer iranischen Einflussnahme, die die Beziehungen zu anderen arabischen Ländern zerstöre. Teheran mische sich in die Angelegenheiten der arabischen Welt ein, sagte Hariri. Dies müsse aufhören. Gleichzeitig lobte er den saudi-arabischen König Salman und Kronprinz Mohammed. Ihnen liege die Stabilität, Wirtschaft und Freiheit des Libanon am Herzen.

Der libanesische Präsident Michel Aoun hatte vor Ausstrahlung des Interviews mitgeteilt, alles was Hariri sagen würde, müsse angezweifelt werden. Denn es sei nicht seine freie Entscheidung, was er sage. Die Umstände des Rücktritts sind schwer zu durchschauen. Am Sonntag hatte Aoun von Saudi-Arabien Auskunft darüber verlangt, weshalb Hariri nach seinem Rückzug unter mysteriösen Umständen in Riad nicht in sein Heimatland zurückkehre. Ausländischen Botschaftern hatte Aoun gesagt, Hariri sei entführt worden, wie Reuters aus Regierungskreisen in Beirut erfuhr.

Hariri sagte nun in dem Interview in Riad, er werde nicht gegen seinen Willen in Saudi-Arabien festgehalten. "Wenn ich Saudi-Arabien verlassen möchte, kann ich das machen."

Der ehemalige libanesische Ministerpräsident Saad Hariri in einer TV-Übertragung in einem Café in Beirut.

Spekulationen über seinen Rückzug

Der Sunnit Hariri hatte am 4. November von Saudi-Arabien aus, zu dem er enge Beziehungen hat, seinen Rücktritt erklärt. Er löste damit Spekulationen aus, dass sein Rückzug von der Regionalmacht erzwungen wurde, um Spannungen mit der vom Iran unterstützten Schiitenmiliz Hisbollah zu erzeugen. Vertraute Hariris gehen davon aus, dass er von den Saudis zum Rücktritt gezwungen wurde, weil er nicht gegen die Hisbollah vorgehen wollte. Libanesische Regierungsvertreter erklärten, der Rücktritt werde nicht akzeptiert, weil er in Saudi-Arabien verkündet worden sei. Präsident Aoun hatte den Rücktritt des Premiers nicht offiziell angenommen.

Die schiitische Hisbollah verfügt über Kampfverbände und wird vom Iran unterstützt, mit dem das sunnitische Saudi-Arabien um die Vorherrschaft in der Region ringt.

Demonstrationen in Beirut

In der libanesischen Hauptstadt Beirut demonstrierten am Sonntag Dutzende Menschen für die Rückkehr ihres Ministerpräsidenten. Fersehbilder zeigten die Protestierenden, die Plakate in die Höhe hielten, auf denen unter anderem Sprüche wie "Wir wollen unseren Ministerpräsidenten zurück" oder "Wir warten alle auf Sie" standen.

Die französische Regierung erklärte, sie gehe davon aus, dass die Bewegungsfreiheit Hariris nicht eingeschränkt sei. Der Politiker war zwischenzeitlich in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gereist. Der libanesische Drusenführer Walid Dschumblat sagte, es sei Zeit für Hariri, "nach einem erzwungenen oder freiwilligen Aufenthalt" in den Libanon zurückzukehren.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron telefonierte gestern mit Aoun und versicherte, Frankreich unterstütze die Einheit und Unabhängigkeit des Libanons, wie die staatliche libanesische Agentur NNA berichtete.