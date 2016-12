US-Präsident Obama steht laut Medienberichten kurz davor, wegen mutmaßlich russischer Hackerangriffe im US-Wahlkampf Strafmaßnahmen gegen Moskau zu verhängen. Die Rede ist von Wirtschaftssanktionen und diplomatischen Schritten.

Von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

Noch ist gar nichts passiert - aber die amerikanischen Medien berichten schon jetzt ausführlich über geplante Strafmaßnahmen gegen Russland, die noch heute öffentlich gemacht werden sollen. So meldet der Sender ABC, scharfe Wirtschaftssanktionen und diplomatische Schritte würden verkündet, zusammen mit mehr Informationen darüber, warum die US-Regierung so sicher sei, dass von Russland gestütze Gruppen hinter den Hackerangriffen steckten.

Im Weißen Haus war seit Monaten hin- und her überlegt worden, was die richtige Reaktion auf die russischen Cyberangriffe und die Einmischung in den Wahlkampf sein könnte. Mitte Dezember noch hatte Präsident Obama gesagt: "Wie man angemessen antwortet, so dass für die anderen klar ist, dass sie das in Zukunft nicht mehr tun können, ohne aber dass das Probleme für uns bringt - das ist etwas, über das man in aller Ruhe nachdenken sollte."

"Sanktionen gegen Putin persönlich"

Und jetzt scheint das Ergebnis eben festzustehen. Gut möglich, dass mit den Regierungssanktionen aber noch nicht der letzte Schritt getan ist. Senator Lindsey Graham drängt darauf, dass auch der Kongress aktiv werden müsse: "Es ist an der Zeit, Russland klarzumachen: 'Genug ist genug'. Gehen Sie davon aus, dass der Kongress den russischen Eingriff in unsere Wahlen untersuchen wird, und dass es überparteiliche Mehrheiten für Sanktionen geben wird. Und zwar auch gegen Wladimir Putin persönlich."

Trump fordert Schlussstrich

Russland hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Der künftige Präsident Donald Trump zweifelt im Gegensatz zu Präsident Obama an, dass die vorliegenden Informationen eindeutig genug sind, um klare Schuldzuweisungen auszusprechen. Gefragt, ob er für Sanktionen gegen Russland sei, sagte Trump: "Ich denke, wir sollten da jetzt mal drüber hinwegkommen."