António Guterres und die UN - das sind alte Bekannte. Zehn Jahre lang war der Portugiese UN-Flüchtlingskommissar, nun soll er als Nachfolger Ban Ki Moons an die Spitze der Vereinten Nationen zu rücken.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Da staunten alle am Mittag Ortszeit New York: Die Türen des Sicherheitsrates öffneten sich und alle 15 Mitglieder des höchsten UN-Gremiums traten vor die Medienwand im Gebäude der Vereinten Nationen. Drinnen hatten sie gerade die sechste Probeabstimmung zur Wahl des Nachfolgers von Ban Ki Moon hinter sich gebracht. Und die Überraschung war perfekt.

"Nach der der sechsten Probeabstimmung haben wir einen klaren Favoriten. Und sein Name lautet António Guterres", sagt Russlands UN-Botschafter Vitali Tschurkin unter dem Raunen der Zuschauer.

António Guterres, 67 Jahre alt, von 1995 bis 2002 portugiesischer Ministerpräsident, Mitglied der sozialistischen Partei des Landes. Später für zehn Jahre UN-Hochkommissar für Flüchtlinge.

Nun also doch ein Mann

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und sein designierter Nachfolger, Flüchtlingskommissar António Guterres Anfang Oktober in Genf.

Schon bei seiner Vorstellung in der UN-Generalversammlung hatte er offenbar die meisten der 193 dort vertretenen Mitgliedsstaaten überzeugt: Und das als männlicher Kandidat aus Westeuropa, obschon eigentlich eine Frau aus Osteuropa an die Spitze gewählt werden sollte.

"Warum bin ich Kandidat", fragte Guterres und antwortete sich selber. "Ich bin ein privilegierter Mann. Gott hat mir sehr viele unterschiedliche Aufgaben geschenkt. Das verpflichtet mich, jetzt etwas zurückzugeben."

Guterres hat sich gegen zwölf andere Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt, sieben davon aus Osteuropa. Darunter auch die bulgarische UNESCO-Chefin Irina Bokova sowie die gerade erst angetretene bulgarische EU-Haushaltskommissarin Kristalina Georgieva.

Man kennt sich

Guterres ist ein UN-Insider, der den Apparat kennt - und der Apparat kennt ihn. Angetreten war er mit dem Versprechen, für die Spitze der UN zwei Dinge mitzubringen: Moralische Werte und Führungsstärke.

Der rhetorisch bewanderte Guterres ist ein Mann, der sich die vergangenen zehn Jahre als UN-Hochkommissar für Flüchtlinge mit einer stetig wachsenden Flüchtlingszahl beschäftigen musste. Am Ende seiner Amtszeit waren weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg.

Nach Ansicht vieler UN-Mitgliedsstaaten war seine Vita offenbar nicht die allerschlechteste Voraussetzung, um nach zehn Jahren unter dem als wenig charismatisch geltenden Südkoreaner Ban Ki Moon jetzt als neuer UN-Generalsekretär gewählt zu werden. Der amtierende Vorsitzende des Sicherheitsrates, der Russe Tschurkin, kündigte an, bereits am Donnerstag eine formale Abstimmung per Akklamation im Sicherheitsrat durchführen zu können.

Wahl nur noch eine Formalie

Danach wird Guterres dann nach den Statuten der UN-Charta vom Sicherheitsrat der UN-Generalversammlung als Kandidat für die Ban-Ki-Moon-Nachfolge vorgeschlagen. Die Wahl dort war in der Vergangenheit nur noch eine Formalie. Die 193 Mitgliedsstaaten werden wie bei den acht vorangegangenen Generalsekretären auch Guterres per Beifallsbekundung im Weltsaal der Vereinten Nationen wählen. Arbeitsbeginn für den Portugiesen: 1. Januar 2017.