Nach dem Vulkanausbruch in Guatamala suchen Rettungskräfte nach weiteren Überlebenden. Armee, Polizei und Helfer gruben sich in den Dörfern rund um den sogenannten Feuervulkan (Volcán de Fuego) auf der Suche nach Vermissten durch Asche und Schuttmassen. Der Vulkan war am Sonntagmorgen ausgebrochen und hatte eine Welle von heißen Gasen und glühendem Vulkangestein ausgestoßen. Weite Teile rund um den Vulkan sind mit Asche und Gestein bedeckt. | Bildquelle: REUTERS