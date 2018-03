Die mutmaßliche Vergiftung des russischen Ex-Spions Skripal in Großbritannien droht zur politischen Krise zu werden. Außenminister Johnson drohte Russland mit einer "robusten Antwort" und neuen Sanktionen.

Die britische Regierung hat mit Konsequenzen gedroht, sollte sich herausstellen, dass Moskau hinter der Giftattacke auf einen russischen Ex-Doppelagenten steht. Außenminister Boris Johnson sagte in London, in diesem Fall werde die Regierung "angemessen und robust antworten". Denkbar seien neue Wirtschaftssanktionen. Außerdem stellte er die Präsenz von englischen Regierungsvertretern bei der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft in Russland in Frage. "Dann kann ich mir schwer vorstellen, dass das Vereinigte Königreich normal bei dem Turnier repräsentiert sein wird."

Identität bestätigt

Er bestätigte zugleich, dass es sich bei dem in Lebensgefahr schwebenden Mann um den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal handelt. Die mit ihm ebenfalls bewusstlos aufgefundene Frau sei Skripals 33-jährige Tochter Julia. Johnson sprach von einem "beunruhigenden" Vorfall in der 140 Kilometer südwestlich von London gelegenen Stadt Salisbury.

Der 66-jährige Skripal und seine Tochter waren dort am Sonntag bewusstlos auf einer Bank vor einem Einkaufszentrum aufgefunden worden. Sie werden der Polizei zufolge wegen "mutmaßlichen Kontakts mit einer unbekannten Substanz behandelt" und schweben in Lebensgefahr. Sie sind zur Behandlung in einem Krankenhaus. Mit welcher Substanz sie vergiftet wurden, steht noch nicht fest. Medienberichten zu folge soll es sich um das Betäubungsmittel Fentanyl handeln.

Laut britischen Medienberichten hatte die Familien Skripals schon mehrfach gewarnt, dass sie russischen Agenten verfolgt würde. In den vergangenen zwei Jahren kamen Skripals Frau, sein älterer Bruder und sein Sohn ums Leben - unter mysteriösen Umständen.

Russischer Ex-Spion vergiftet

tagesschau 16:00 Uhr, 06.03.2018, Hanni Hüsch, ARD London







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-382791~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Anti-Terroreinheit übernimmt

Wie ernst die Briten den Vorfall nehmen, zeigt, dass die Anti-Terroreinheit der Polizei die Leitung der Ermittlungen an sich gezogen hat. Es würden Zeugen befragt, forensische Proben genommen und toxikologische Untersuchungen ausgeführt, sagte der Chef der britischen Einheit Mark Rowley der BBC.

Denn der Fall weckt böse Erinnerungen: 2006 wurde schon einmal ein russischer Ex-Geheimagent in London vergiftet. Der Kremlgegner Alexander Litwinenko starb an einer Vergiftung mit radioaktivem Polonium. Die Substanz war ihm britischen Untersuchungen zufolge bei einem Treffen in einem Londoner Hotel in den Tee gemischt worden.

Ein britischer Richter stellte 2016 fest, dass Litwinenkos Tod ein von russischen Geheimdiensten ausgeführter Mordanschlag gewesen sei - wahrscheinlich mit der Zustimmung von Präsident Wladimir Putin.

In diesem Krankenhaus von Salisbury wird das Paar behandelt.

Kreml weist Beteiligung zurück

Damals wie heute weist Moskau jedoch jede Beteiligung zurück. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte zum Fall Skripal, Russland sei zur Kooperation mit den britischen Behörden bereit. Allerdings sei aus London noch keine entsprechende Bitte geäußert worden.

Skripal war 2006 in Russland zu 13 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Spionage für die Briten. 2010 kam er im Rahmen eines Gefangenenaustauschs frei. Danach fand er Asyl in Großbritannien.

Ermittlungen im Fall des vergifteten Ex-Spions

Thomas Spickhofen, ARD London

06.03.2018 17:17 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichteten am 06. März 2018 die tagesschau um 14:00 Uhr, 16:00 Uhr und 17:00 Uhr sowie NDR Info um 17:20 Uhr.