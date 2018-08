Illegal gebaute Häuser gibt es in Griechenland zuhauf. Bei den jüngsten Waldbränden kosteten sie viele Menschen das Leben, weil sie Fluchtwege versperrten. Nun sollen die Bauten abgerissen werden.

Die griechische Regierung will nach den verheerenden Waldbränden illegale Häuser und andere Bauten im ganzen Land abreißen lassen. In einer ersten Phase sollen mehr als 3200 illegale Bauten in den Ferienregionen rund um Athen verschwinden, teilte Regierungschef Alexis Tsipras nach einer Sondersitzung mit den zuständigen Ministern mit.

In den vergangenen Jahrzehnten waren im ganzen Land Tausende illegale Häuser zum Teil mitten im Wald oder fast auf der Küste und den Stränden gebaut worden. Stufenweise waren sie dann aus politischen Gründen für legal erklärt worden.

In Mati, wo Ende Juli ein verheerendes Feuer wütete, standen viele illegal gebauten Häuser. Ihre Zäune und Mauern versperrten vielen Menschen den Fluchtweg.

Zäune der Häuser versperrten den Weg

Bei den verheerenden Bränden Ende Juli im Raum Athen mit mehr als 90 Toten wurden Hunderte planlos gebaute Häuser niedergebrannt. Zugleich versperrten deren Zäune den vor der Feuerwalze fliehenden Menschen den Weg.

Dies werde es nicht mehr geben, versprach Tsipras. "Wir können leider die Zeit nicht zurückdrehen, um mögliche Fehler zu korrigieren", sagte er. "Nie wieder" solle es eine solche Tragödie geben, fügte der Regierungschef hinzu. Dies schulde Griechenland den Toten dieser Katastrophe.