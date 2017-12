Etwa 14.000 Menschen pendeln täglich von Deutschland nach Dänemark. Für sie dürfte der Weg zur Arbeit nicht einfacher werden, denn Dänemark hat beschlossen, seine Grenzkontrollen zu verschärfen. Bei Bedarf soll es sogar Kontrollen aus der Luft geben.

Dänemark verschärft seine Kontrollen an den Grenzübergängen nach Deutschland: An fünf großen Übergängen sollen feste Kontrollhäuschen gebaut werden unter anderem an der A7 bei Padborg oder im Hafen von Rödby, wo die Fähren aus Fehmarn ankommen.

Die Grenzhäuschen sollen die Arbeitsbedingungen für die Polizisten verbessern, die dann nicht mehr bei Wind und Wetter im Freien kontrollieren müssen - nur geschützt durch einen kleinen Unterstand. Die festen Gebäude sollen unter anderem mit einer Heizung ausgestattet sein. An den anderen Grenzübergängen sollen Streifenwagen postiert werden, um stichprobenartig zu kontrollieren. Wenn nötig soll auch aus der Luft überwacht werden. Zudem sollen an allen Grenzübergängen alle Kennzeichen von Autos, Lastwagen und Bussen automatisch erfasst werden.

Etwa 14.000 Menschen pendeln aus Deutschland jeden Tag zur Arbeit nach Dänemark. Für sie dürfte der alltägliche Grenzübertritt nicht einfacher werden.

Auch Soldaten im Einsatz

Begonnen hatte alles vor zwei Jahren - auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Zuerst waren Polizisten im Einsatz, dann kamen Reservisten. Seit drei Monaten sind auch Soldaten dabei. Etwa 160 wurden an die Grenze geschickt. Sie überprüfen zwar keine Ausweise, aber sie helfen der Polizei - zum Beispiel beim Abtransport von Festgenommenen.

Schon seit 2016 kontrollieren die Dänen an der Grenze - künftig noch strenger.

Einer der Soldaten, die an der Grenze im Einsatz sind, ist Stefan. Er sieht einige Unterschiede zwischen Polizisten und Soldaten: "Die Mentalität der Polizei ist ein wenig ruhiger, weil sie in einer nicht so komplizierten Umgebung arbeiten wie wir. Aber ihre Möglichkeiten sind breiter gefächert, weil sie einige andere Machtmittel haben."

Kontrollen zur Terrorabwehr

Soldaten an der Grenze? In Deutschland sehen das viele kritisch. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hatte erst vor wenigen Wochen gesagt, er wünsche sich, dass die Grenzkontrollen kein permanenter Zustand werden. Genau danach sieht es aber jetzt aus. Was zuerst als Notlösung gedacht war, um Flüchtlinge zu kontrollieren und abzuweisen, ist jetzt zu einer Dauereinrichtung geworden.

Die offizielle Begründung für die Grenzkontrollen lautet nun, wie in Deutschland, Terrorabwehr. Treibende Kraft ist dabei die Dänische Volkspartei. Ihr Chef, Kristian Thulesen Dahl, hat vor einem Monat die Grenze zu Deutschland besucht. "Wir wollen permanente Grenzkontrollen und sie müssen effektiver werden. Die Arbeitsbedingungen müssen besser werden. Dafür kämpfen wir in den Verhandlungen für das Haushaltsgesetz", sagte er damals.

Zugeständnis an Rechtspopulisten

Dieser Kampf hatte Erfolg. Der Haushalt für das nächste Jahr wurde am Freitag Abend kurz vor der Weihnachtspause im Parlament in Kopenhagen beschlossen. Für Grenzschutz und Kriminalitätsbekämpfung in der Grenzregion stehen künftig umgerechnet fast 30 Millionen Euro bereit.

Es ist ein Zugeständnis der liberal-konservativen Minderheitsregierung von Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen. Er ist auf die Stimmen der Rechtspopulisten angewiesen. Und für sie sind die festen Kontrollhäuschen erst der Anfang. Am liebsten würden sie einen Zaun an der Grenze zu Deutschland errichten.

