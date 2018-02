Aus Protest gegen Steuerforderungen und Gesetzespläne der israelischen Regierung haben Kirchenführer in Jerusalem die Grabeskirche geschlossen. In ihrer Begründung zogen sie einen Vergleich mit der Judenverfolgung in Europa.

In einem ungewöhnlichen Schritt haben Kirchenoberhäupter die unbefristete Schließung der Grabeskirche in Jerusalem angekündigt. Sie protestieren damit gegen ein geplantes Gesetz der israelischen Regierung. In einer gemeinsamen Erklärung zogen die Oberhäupter der katholischen, griechisch-orthodoxen und armenischen Kirchen in Jerusalem Parallelen zwischen dem Gesetzentwurf und der Judenverfolgung in Europa. "Dies alles erinnert uns an ähnliche Gesetze, die während einer düsteren Periode in Europa gegen die Juden erlassen wurden", schrieben die Kirchenführer.

Die Kirchen kritisierten das Gesetzesvorhaben in ihrer Erklärung als "abscheulich". Sie sehen darin einen "Versuch, die christliche Präsenz in Jerusalem zu schwächen". Die Schließung der Grabeskirche sei ein "beispielloser Schritt", der als "Protestmaßnahme" zu betrachten sei, erklärten sie.

Gläubige tragen Kreuze in die Grabeskirche in der Altstadt von Jerusalem - die Stätte gilt als Touristenmagnet.

152 Millionen Euro Steuernachforderung

Die Stadtverwaltung von Jerusalem verlangt von den christlichen Kirchen die nachträgliche Versteuerung von Einnahmen aus Geschäften, die als kommerziell eingestuft werden. Jerusalems Bürgermeister Nir Barkat beziffert die Steuernachforderung auf rund 152 Millionen Euro. Die Nachzahlung sei fällig auf Einnahmen aus Hotels und Geschäften in Kirchenbesitz. Die Kirchen hingegen beharren auf ihrer Steuerbefreiung.

Weiterer Streitpunkt ist ein geplantes neues Bodenrechtsgesetz. Damit will die Regierung nach eigenen Angaben den Status israelischer Bürger sichern, deren Häuser auf Grundstücken errichtet sind, die im Besitz der griechisch-orthodoxen Kirche waren und von dieser an private Investoren verkauft wurden. Die Kirchen fürchten, dass die Reform die Enteignung von Kirchenland ermögliche.

Abstimmung offenbar verschoben

Eine für Sonntag geplante Abstimmung eines israelischen Ministerausschusses über den Entwurf sei angesichts des Kirchenprotestes verschoben worden, schrieb die israelische Zeitung "Haaretz". Der Entwurf muss auch noch im Parlament gebilligt werden, um in Kraft zu treten.

Die Grabeskirche ist eine der heiligsten Stätten des Christentums. Dort soll Jesus begraben worden und wiederauferstanden sein. Die Kirche zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und gilt als Touristenmagnet.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk Nova am 25. Februar 2018 um 13:45 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Israel