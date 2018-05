Nord- und Südkorea nach Absage Ratlos, aber gesprächsbereit

Pjöngjang will die Hoffnung auf einen Gipfel mit den USA trotz Trumps Absage nicht aufgeben und äußerte sich überraschend freundlich. Südkorea reagierte hingegen "schockiert" und will einen neuen Anlauf nehmen.

Nachdem US-Präsident Donald Trump den für den 12. Juni mit Hochspannung erwarteten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un abgesagt hat, signalisiert Pjöngjang weiter Gesprächsbereitschaft. Man bedaure die unerwartete Absage zutiefst, sagte Vize-Außenminister Kim Kye Gwan. "Aber wir teilen den USA nochmals unsere Bereitschaft mit, sich jederzeit und in jeder Form persönlich zusammenzusetzen, um das Problem zu lösen."

Die Entscheidung Washingtons stimme nicht mit dem Wunsch der Menschheit nach Frieden und Stabilität in der Welt überein, ganz zu schweigen von der koreanischen Halbinsel. Nordkorea sei willens, der US-Seite "Zeit und Gelegenheit" zu geben. Zugleich warf Kim den USA erneut vor, auf Nordkorea lange Zeit Druck ausgeübt zu haben, damit es einseitig sein Atomprogramm aufgebe. Er warnte, die Absage könnte die Führung in Pjöngjang dazu veranlassen, ihre "Wahl für einen neuen Weg" zu überdenken.

Südkorea wurde kalt erwischt

Südkoreas Präsident Moon reagierte "schockiert" auf die Absage Trumps.

Südkorea wurde offensichtlich kalt erwischt von Trumps Absage. Präsident Moon Jae In erklärte zunächst, er müsse erst noch herausfinden, was Trump zur Absage bewogen habe. Moon sprach von einem "schockierenden und sehr bedauerlichen" Schritt und beriet sich in Seoul mit seinen Sicherheitsberatern und Wiedervereinigungsminister Cho Myoung Gyon. Dieser kündigte anschließend an, Südkorea werde sich weiterhin für eine Verbesserung der Beziehungen zum Norden einsetzen. Nordkorea scheine sich nach wie vor ernsthaft um eine Denuklearisierung zu bemühen.

Japan erinnert an verschleppte Landsleute

Die japanische Regierung zeigte sich verständnisvoll. Ein Treffen sei lediglich sinnvoll, wenn Nordkorea Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung gemacht habe, sagte Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga. Er erwähnte auch japanische Staatsbürger, die weiter von Nordkorea festgehalten würden - auch hier verlangte er Fortschritte von Pjöngjang. Japans Außenminister Taro Kono sagte bei Gesprächen in Mexiko, sein Land erwarte einen Gipfel, bei dem Nordkorea sich zur Denuklearisierung verpflichte. Dafür wolle Japan weiter eng mit Washington zusammenarbeiten.

Trump hatte gestern das Treffen in einem in persönlicher Ansprache verfassten Brief an Kim abgesagt. Ganz ausschließen will auch er aber nicht, dass es doch noch zu einem Treffen kommt. Er halte einen Gipfel weiterhin für möglich, sagte der US-Präsident. Auch ein späteres Treffen sei denkbar. Der US-Präsident machte gleichzeitig deutlich, dass die US-Streitkräfte bereitstünden, sollte es nun militärische Aggressionen seitens Nordkorea geben oder das Land "töricht handeln". Der "Feldzug des maximalen Drucks" gehe weiter, sagte Trump.

Nordkorea soll Zusagen nicht eingehalten haben

Später konkretisierte Washington die Gründe, die zur Absage geführt haben: Pjöngjang habe mehrere Zusagen nicht eingehalten. So sei etwa eine US-Delegation zur Vorbereitung des Gipfels von den Nordkoreanern in Singapur sitzen gelassen worden. "Auch am Telefon nahm niemand mehr ab", sagte Außenminister Mike Pompeo im Kongress. Bei der Sprengung von Atomanlagen am Donnerstag hätten internationale Beobachter entgegen der Zusagen Nordkoreas nicht teilnehmen dürfen, erklärte ein Regierungsbeamter. Stattdessen seien lediglich Journalisten zugelassen worden.

US-Außenminister Mike Pompeo beantwortete im Kongress Fragen von Senatoren zu Trumps Absage.

Auf die Frage von Senatoren, wie es jetzt nach den geplatzten Gipfelträumen weitergehe, sagte Pompeo: "Wir sind jetzt wieder im Normalzustand. Die Druck-Kampagne harter Sanktionen wird fortgesetzt." Vor allem die demokratischen Senatoren warfen Trump vor, er habe die Einladung zum Gipfel überhastet angenommen und anschließend durch überhöhte Erwartungen, maximale Forderungen und das Gerede vom Friedensnobelpreis einen Erfolg unmöglich gemacht.

Guterres zeigt sich besorgt

UN-Generalsekretär Antonio Guterres reagierte besorgt auf die Absage. Er forderte die Beteiligten auf, "ihren Dialog fortzusetzen, um einen Weg zu einer friedlichen und überprüfbaren Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu finden".

Mit Informationen von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington