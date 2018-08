Nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua hat der Betreiber Autostrade per l'Italia 500 Millionen Euro zugesagt. Bei der offiziellen Trauerfeier wurde der Toten gedacht.

Von Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Rom

Am Ende dieses Tages der landesweiten Trauer ist auch Autostrade per l'Italia, der private Betreiber des Autobahnabschnitts in Genua, an die Öffentlichkeit gegangen. Das Unternehmen kündigte finanzielle Soforthilfen für die Opfer, den Bau einer neuen Brücke an gleicher Stelle binnen acht Monaten und Verkehrsumleitungen für die Zwischenzeit an. Dafür rechnet es mit Kosten von 500 Millionen Euro. In den vergangenen Tagen war Autostrade per l'Italia von der Regierung in Rom heftig kritisiert worden.

Zur Kritik, die Brücke sei unzureichend gewartet worden, sagte der Vorstandsvorsitzende Giovanni Castellucci nichts. Man hoffe, auf baldige Erkenntnisse der Justiz und sichere volle Kooperation zu, erklärte er.

Auch Italiens Kabinett hatte heute in Genua getagt und weitere Hilfsmaßnahmen für Genua beschlossen.

Hunderte bei Trauerfeier

Am späten Vormittag hatten sich in Genua Hunderte zu einer Trauerfeier versammeln, darunter Staatspräsident Sergio Mattarella und große Teile der Regierung. 19 Särge standen in der Messehalle. Viele Angehörige der Opfer hatten ein privates Begräbnis vorgezogen.

Am Nachmittag hatten die Einsatzkräfte den vorerst letzten Toten geborgen, es sind nun 42. Eine abschließende Opferzahl wollen die Einsatzkräfte aber erst nennen, wenn alle Trümmer beseitigt sind.

In der kommenden Woche wird die Diskussion um die Verantwortung für das Unglück und die Konsequenzen weitergehen. Die Regierung erklärte, man wolle dem Autobahnbetreiber die Konzession entziehen und habe bereits erste Schritte in diese Richtung unternommen.

Jan-Christoph Kitzler, ARD Rom

