9/11-Jahrestag Gedenken - jeden Tag

Vor 16 Jahren griffen Terroristen mit Flugzeugen die Twin Towers in New York an. Bei den Anschlägen starben fast 3000 Menschen. Nicht nur am Jahrestag trauern deren Angehörige um sie. Mit gespendeten weißen Rosen pilgern sie an den Ort des Attentats.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Die erste Glocke läutet um 8:46 Uhr, als Flug American Airlines Nummer 11 in den Nordturm einschlug. Kurz darauf - um 9:03 Uhr - ertönt der zweite Glockenschlag. Es ist der Zeitpunkt, als Flug United Airlines Nummer 175 auf den Südturm traf. Angehörige der Opfer verlesen die Namen: Es sind 2983. Eine Stadt geht in sich, ein Land hüllt sich in Trauer.

An den Seitenwänden ergießen sich Wasserfälle in die Tiefe, auf Bronzeplatten am Rand sind die Namen der Opfer eingraviert.

Das Gedenken an die Ermordeten hat einen Ort und einen Tag, doch die Familienmitglieder trauern nicht nur am 11. September. Es gibt so viel mehr Tage, an denen der Verlust noch ein bisschen mehr schmerzt als sonst. Ada Dolch hat ihre Schwester Wendy bei dem Terroranschlag verloren. Schon Wochen vor der Gedenkfeier ist sie zu den beiden kubischen Wasserfällen gekommen, die genau dem Grundriss der beiden Türme entsprechen. In die Brüstungen sind die Namen der Opfer eingestanzt.

Ada benetzt die Stelle, die ihrer Schwester gedenkt, mit ein wenig Wasser - denn das stehe doch für Leben, so sagt sie dem Stadtsender NY1. Ada hat Tränen in den Augen - mit ihrem Besuch ehrt sie den Geburtstag ihrer Schwester.

1/16 Die Anschläge vom 11. September 2001 Eine Chronologie des 11. September in Bildern Vollbild Ein Tag, der die Welt veränderte: Um 14.57 Uhr (mitteleuropäische Zeit) geht am 11. September 2001 eine erste Eilmeldung ein: "Flugzeug auf World Trade Center gestürzt", berichtet der deutsche Dienst der Nachrichtenagentur Associated Press - elf Minuten nach dem Einschlag.

Kleine, feine Gesten - jeden Tag

Sean Evans blättert in einem fensterlosen Büro der 9/11-Gedenkstätte durch vier dicke Ordner. Auf deren Rücken steht: "Geburtstage Jan bis März" oder "April bis Juni". Nicht jeder Angehörige kann für den Geburtstag der getöteten Tochter, des Ehemannes, der Schwester nach Downtown Manhattan kommen.

Sean Evans aber wird auch ohne sie eine Rose in den ins Geländer gestanzten Namenszug stecken. Es ist das kleine, das stille Gedenken. Tag für Tag. Ohne Bürgermeister und Präsidenten. "Es ist zwar nur eine feine, kleine Geste, aber ergreifend. Um uns zu erinnern, dass diese Opfer ein Leben hatten, Geburtstage, genau wie wir", sagt Evans.

Zwischen den Wasserbecken (rechts) befindet sich das Museum zur Gedenkstätte.

Die immer weißen Rosen spendet ein Blumenhändler aus dem Stadtteil Tribeca. Wie jeder New Yorker kann er sich an den Tag des Grauens noch genau erinnern. Er stand vor seinem Geschäft. Keine Sekunde hat er vergessen. Den Aufprall - den Einsturz - den zweiten Aufprall und den zweiten Einsturz. Diese Szenen sind in sein Gedächtnis für immer eingraviert. Seine weißen Rosen sind ein Teil des kleinen, des stillen Gedenkens. "Es ehrt die Opfer. Es wird nie den Schmerz des Verlustes lindern, aber wenigstens wissen sie, dass wir an sie denken", sagt er.

Kai Clement, ARD New York

11.09.2017 09:22 Uhr